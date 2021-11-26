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П'ятниця буде майже без дощів: прогноз погоди в Україні на 26 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
26 листопада, 06:00
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У цей день очікується сильний вітер — до 12 м/с.
Дощі варто очікувати лише в трьох областях/Колаж: Сьогодні
Дощі варто очікувати лише в трьох областях/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 26 листопада, в Україні очікується майже суха погода. Лише у трьох областях прогнозують опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня в Україні очікується мінлива хмарність. На території Волинської, Львівської та Закарпатської областей пройде невеликий дощ. Вітер — південний 7-12 м/с.

На заході температура становитиме 5-10 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +5 градусів.

У північних регіонах температура становитиме 3-8 градусів тепла. На півдні — +4-11 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують, 6-8 градусів тепла, а в Сімферополі також буде сухо, +8-10 градусів.

На Київ насуваються хуртовини та морози

У Київ прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

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За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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