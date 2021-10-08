Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини України

П'ятниця буде прохолодною: прогноз погоди на 8 жовтня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
8 жовтня, 06:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Незважаючи на прохолодну погоду опадів в Україні не прогнозують
В Україну прийшло похолодання/Колаж: Сьогодні
В Україну прийшло похолодання/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 8 жовтня, буде прохолодна погода, без опадів. Водночас в Україну йдуть перші морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

У всіх областях вітер буде досягати 12 м/с. На заході прогнозують 11-17 градусів тепла.

На сході температура коливатиметься від +11 до +13 градусів. У північних регіонах — 11-14 градусів тепла. На півдні температура складе +11-15 градусів.

У Києві опадів не прогнозують. Варто очікувати 11-13 градусів тепла.

Реклама

Клімат України через 50 років

У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим, прогнозують експерти. На територію нашої країни будуть надходити високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання буде повзти з південного сходу на північний захід.

Читайте також

  • Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці в результаті була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
  • Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. В землі стає все менше води, тому її буквально відносить вітром.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Обери професію мрії
Зализилося до початку уроку
Зірки-вчителі дадуть онлайн урок для школярів
Дізнатись більше
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

62 230

захворіло за тиждень в Україні

+11%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти