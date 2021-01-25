Працював на ФСБ і бойовиків: СБУ затримала агента "Джигурду" (відео)

Служба безпеки України викрила агента ФСБ Росії і "МГБ ЛНР", який працював над дестабілізацією суспільно-політичної ситуації в Україні.

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Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що в січні 2021 року через закритий канал зв'язку агент за грошову винагороду отримав від кураторів завдання сприяти поширенню штучно спровокованих масових протестів, зокрема, так званого тарифного "майдану".

Метою була дискредитація органів державної влади і дестабілізація ситуації в країні. Для цього він вже організував ряд протестних заходів.

Відео: СБУ

Раніше співробітники СБУ задокументували, що за вказівкою ФСБ РФ підозрюваний, який очолював одну з проросійських партій, збирав інформацію про кризові явища в соціально-економічній сфері.

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За задумом російських спецслужб це мало сформувати стійкий протестний потенціал у прикордонному з окупованим Кримом регіоні, а згодом і поширити протести по всій країні.

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Також повідомляють, що в лютому 2020 року під час перебування в Сімферополі підозрюваний провів зустрічі з представниками "кримської влади", зокрема з так званим главою "Республіки Крим" Сергієм Аксьоновим.

Російський агент отримав доручення почати збір підписів серед населення Херсонської області щодо відновлення водопостачання в Крим і розгорнути відповідну інформаційну кампанію.

Крім цього, він мав популяризувати сепаратистські настрої та ідею автономізації окремих областей України.

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Під час перебування у тимчасово окупованому Луганську в травні 2020 року фігурант був завербований представником так званої "МГБ ЛНР" і отримав псевдонім "Джигурда", повідомили в СБУ.

Триває досудове слідство у ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомляли, що затримали розвідника так званої "ЛНР". Він брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.

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