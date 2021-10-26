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Працював із бандитами. СБУ затримала поліцейського на масштабному продажу зброї з району ООС (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 жовтня, 18:26
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Поліцейський збирав та ховав тисячі боєприпасів у гаражах, там провели обшуки
СБУ затримала поліцейського, який торгував зброєю.
СБУ затримала поліцейського, який торгував зброєю. / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрили поліцейського патрульної служби полку спецпризначення "Київ" та його спільника. Вони торгували зброєю та боєприпасами з району проведення ООС.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Поліцейський організував торгівлю зброєю в районі ООС

За даними слідства, його відрядили на Донбасс для проходження служби. Але поліцейський організував незаконний збут зброї, набоїв та вибухівки по всій території України. Разом зі своїм спільником вони продавали "товар" представникам криміналітету.

Зброю та боєприпаси зловмисники зберігали у приватних гаражах Краматорська. Правоохоронці затримали обох зловмисників у цьому місті одразу після чергового збуту зброї.

Що знайшли у зловмисників

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:

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  • 61 гранату;
  • 4 міни різної модифікації;
  • майже 13 кг вибухових речовин;
  • 30 підривачів;
  • 38 реактивних набоїв та димових гранат/мін;
  • понад 10 600 набоїв різного калібру;
  • пістолети-кулемети, карабіни.

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Результати обшуків у зловмисників. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на поліцейського

Наразі обом зловмисникам повідомлено підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років в'язниці.

У рамках кримінального провадження триває досудове розслідування.

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