Працював з Валуєвим і давно знайомий з Зеленським. Хто такий Гогілашвілі, який влаштував розбірки на блокпосту

Після того, як Гогілашвілі потрапив у скандал із правоохоронцями на блокпосту, про нього заговорили в усій Україні. Розповідаємо, хто він такий

Гогілашвілі давно знайомий із Зеленським і Валуєвим / Фото: Колаж: Сьогодні

Заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі, який потрапив у скандал через сварку на блокпосту в Краматорську, ще задовго до призначення був знайомий з президентом Володимиром Зеленським. Водночас раніше ходили чутки про те, нібито раніше Гогілашвілі був пов'язаний з російським політиком Миколою Валуєвим.

Сайт "Сьогодні" дізнався, що відомо про заступника міністра МВС.

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Коротко про життя Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року у Тбілісі (Грузія).

Першим місцем роботи Гогілашвілі став дитячий садок у Ростові-на-Дону. З 1995 до 1996 року він працював вихователем. Потім чотири роки займався підприємницькою діяльністю.

2000-2010 – був відповідальним зі зв'язків з громадськістю у фонді соціальної адаптації колишніх наркозалежних "Вихід" у Ростові.

Потім Олександр приїхав до Києва і два роки обіймав таку ж посаду у Центрі здорової молоді.

Олександр займався волонтерською діяльністю. Він є майстром спорту з дзюдо.

У вересні 2019 року Гогілашвілі призначили на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Це була його перша посада у МВС. Зараз він відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

Дружина Гогілашвілі Марія Левченко працює особистим помічником Володимира Зеленського.

Російський слід?

Коли Гогілашвілі став заступником міністра, LIGA.net знайшла на його сторінці у російській соцмережі "Однокласники" фото з депутатом Держдуми РФ Миколою Валуєвим. Деякі російські сайти писали, нібито раніше Гогілашвілі був помічником Валуєва.

Гогілашвілі з Валуєвим. Фото з соцмережі

Журналісти намагалися додзвонитися до Міжнародної антинаркотичної асоціації (МАА), де на той час працював Гогілашвілі, але відповіді не отримали. Водночас my.ua пише, що посадовець підтвердив знайомство.

Гогілашвілі та Валуєв у спортзалі. Фото з соцмереж

Він нібито займався "соціалкою у просуванні його (Валуєва, – Ред.) безкоштовних шкіл боксу в Ленінградській області, плюс займався спортом, на тому власне й зійшлися".

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У чому звинувачують Гогілашвілі

Незаконне утримання наркозалежних

На початку цього року партія "Демократична сокира" вимагала звільнити Гогілашвілі. У партії заявили, що до отримання посади в МВС Гогілашвілі працював у МАА, де лікують наркозалежних. А після призначення у реєстрі судових рішень було "близько 25 справ за 146 статтею (незаконне позбавлення волі) лише за прямою згадкою "Міжнародної антинаркотичної асоціації".

Також у партії стверджували, нібито працівники ММА викрадали та незаконно утримували людей у лікарнях.

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Проте сам Гогілашвілі заявив у інтерв'ю "Бабелю", що це брехня і спрямована робота політичної сили проти нього.

"За кожною партією стоять певні політичні сили, скажімо, партія — це чийсь рупор, вони нападають на тих чи інших людей, залежно від інтересів. Тому для мене ДС та їхні висловлювання не мають жодного значення", – сказав він.

"Кумівство"

Олександр Гогілашвілі був знайомий з президентом Володимиром Зеленським ще до призначення на топову посаду в МВС. Саме тому в Мережі писали про чергове "кумівство" у владі.

Заступник голови МВС відповів і на це звинувачення. Він заявив, що не працював у "Кварталі 95", а познайомився з Зеленським ще коли працював у МАА. Тоді вони намагалися залучити до проблеми наркозлочинності відомих людей, одним із таких запрошених був Зеленський.

"Коли виникло питання про наркозлочинність, вибір упав на мене. До цього я три роки приїжджав сюди (в МВС – Ред.) і давав багато інформації про наркозлочинців та лабораторії, де виробляють наркотики", – сказав Гогілашвілі "Бабелю".

Заробляє на наркозалежних?

Крім вищезгаданих звинувачень, Гогіашвілі підозрювали в тому, що він примусово відправляв наркозалежних до реабілітаційного центру МАА.

Зокрема, у статті "Дзеркала тижня" писали, що Олексія Пічугова з Дніпра звинувачували у збуті наркотиків. Поліція прямо порадила йому звернутися до МАА, якщо той не хоче до в'язниці. Там його розмістять на реабілітацію та дадуть довідку. Так Олексій потрапив до центру, за півроку заплатив 60 тисяч гривень.

Гогілашвілі відповів, що нікого не відправляє до центрів і зараз взагалі не пов'язаний з центром реабілітації.

"Коли вийшов з організації – перестав отримувати там зарплату, не беру гроші в конвертах, хабарі, і робити цього не збираюся", – пояснив він.

Проти легалізації медичного канабісу

Олександра Гогілашвілі засуджували за те, що він виступає проти легалізації канабісу в медичних центрах в Україні, тим самим позбавляючи тисячі людей важливих ліків.

Заступник голови МВС пояснив, що він за те, щоб пацієнти отримували потрібні їм ліки, але є великі ризики, про які всі мовчать.

"Незрозуміло, хто виробляє, де виробляє, хто контролює виробництво, хто дає дозвіл, ліцензії, квоти, як регулюється питання імпорту та експорту, і чи регулюється взагалі", – сказав він.

Натомість він пропонує внести назви конкретних ліків на основі канабісу до 770-ї постанови уряду, яка регулює обіг наркотичних речовин.

Отримав нагороду від президента

2020 року Зеленський нагородив Гогілашвілі "За самовідданість та високий професіоналізм, виявлені у боротьбі зі злочинністю, сумлінне та бездоганне служіння українському народу".

Заступник голови МВС пояснив, що нагороду отримав за три великі операції – правоохоронці накрили два угруповання, які виробляли та збували наркотики через інтернет. Також копи закрили 102 інтернет-магазини наркотиків, перекрили два міжнародні канали постачання речовин і конфіскувала їхню велику партію.

Тож, за його словами, нагороджувати було за що.