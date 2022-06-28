Працівник ТЦ у Кременчуці пояснив, як дивом вижив після ракетного удару (відео)

Під час повітряної тривоги він з колегою вийшов з приміщення

Житель Кременчука зміг вижити після ракетного удару по ТЦ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Постраждалий від ракетного удару в ТЦ "Амстор" житель Кременчука Олександр розповів, як обстріл російських військ застав його посеред робочого дня. Зараз він перебуває у лікарні з пораненнями. Зізнається, що він дивом вижив.

Про це повідомляє місцеве видання "Кременчуцька газета".

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Чоловік розповів журналістам, що працював у магазині побутової техніки та електроніки, який був розташований у ТЦ. Коли пролунала повітряна тривога, він з товаришем вийшов на перекур.

"Я тримав телефон в руці і потім 2 хвилини потемнення в очах. Чорний дим. Я почав повзти на колінках – побачив дірочку, де сонце світило і мозок почав працювати, що потрібно рятуватися. Мене, найімовірніше, викинуло під машину і це мене врятувало", – переконаний постраждалий.

За його словами, в іншого чоловіка, який виходив з ним на перекур, контузія і травми. Він також перебуває в лікарні.

"Я "народився у сорочці". Там невеликий перелом стопи, уламком порізало ноги, контузія – вуха заклало, але голова розуміє. Я дивом вижив. Я молю Бога, щоб зупинилося серце кожного російського чоловіка, щоб цієї нації не було на землі", – каже Олександр.

Як розповів постраждалий, одного з продавців магазину потужною вибуховою хвилею викинуло аж через паркан до заводу.

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Камери спостереження зафіксували момент прильоту ракет

У Мережі з'явилося відео моменту вибуху в результаті ракетного удару по Кременчуку. Його зняли камери спостереження з відстані близько пів кілометра. Уламки снаряда долетіли навіть до камер.

На відео можна побачити, як люди реагують на приліт. Відео знято у парку біля озера, яке розташоване за кількасот метрів від ТЦ "Амстор".

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Після прильоту люди падали на землю, розбігалися в різні боки, закривали собою дітей, а один чоловік навіть стрибнув у озеро. Також видно, як у воду та на тротуар падають уламки.

За останніми даними, число жертв ракетного удару зросло до 18. Безвісти зниклими вважається 21 особа. Ще 59 осіб отримали поранення, 25 людей госпіталізовано.

Раніше глава МВС Денис Монастирський заявив, що більшість знайдених тіл ще не впізнані, оскільки сильно обгоріли. За його словами, рятувальники спробують розібрати завали до завтрашнього ранку, тоді буде відома остаточна кількість загиблих.

Сайт "Сьогодні" писав, що президент України після удару по Кременчуку назвав росіян "відмороженими терористами" і закликав світ визнати Росію державою – спонсором тероризму.