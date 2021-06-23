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В Україні стартує вакцинація співробітників великих компаній – коли почнуть

23 червня 2021 12:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

МОЗ збільшує кількість бригад для щеплення і готує нові формати

У Києві стартує вакцинація компаній. Колаж Сьогодні

У Києві стартує вакцинація компаній. Колаж Сьогодні

На цьому тижні починається вакцинація співробітників українських компаній, які мають у своєму штаті понад 50 людей, які бажають зробити щеплення.

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Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

"Міністерство охорони здоров'я постійно збільшує кількість бригад для щеплень і готує нові формати, щоб якомога більше українців мали можливість отримати вакцину", – пише він.

Вакцинація працівників компаній зменшить передачу вірусу всередині колективів і сприятиме їхній безпечній роботі.

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"Закликаю керівників підприємств скористатися такою можливістю і убезпечити себе і своїх працівників", – додає Шмигаль.

Раніше ми писали, що в Києві відкрилионлайн-запис на вакцинацію в МВЦ, і пояснювали, як можна потрапити на щеплення.

Також нагадаємо, щепленим CoronaVac українцям стали доступні міжнародні COVID-паспорти.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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