Рада доопрацює закон про виїзд військовозобов'язаних — подробиці від Жданова

Українців можуть викликати з-за кордону до України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді зараз перебуває на доробку гучний у квітні законопроєкт, який, у разі прийняття, зобов'яже військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном, терміново повернутися в Україну.

Як повідомив військовий експерт Олег Жданов, на його думку, тепер обговорюватимуться терміни покарання для тих, хто не повернеться під час мобілізації в Україні.

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"Суть документа залишиться – неповернення в Україну загрожує кримінальною відповідальністю. Сказати, коли його буде прийнято – складно. Фактично, така норма існує в "Законі про оборону". Там сказано, що якщо оголошується загальна мобілізація, то обов'язок громадянина – з'явитися у військкомат та оновити свої дані. Щоб з'явитися до військкомату, то відповідно потрібно бути на території України. І вже військкомат вирішує – закликати громадянина чи чекати на виклик. Подивимося, що у парламенті хочуть виправити. У проекті закону зазначено кримінальну відповідальність. Що вони напишуть зараз – сказати важко".

Нагадаємо, у варіанті проєкту закону, який було подано до Ради у квітні, передбачається від 5 до 10 років в'язниці для тих, хто після введення воєнного стану не повернувся до України протягом 15 днів. На сьогоднішній день закон не ухвалено.

Водночас за даними Держприкордонслужби пасажиропотік на в'їзд зараз перевищує потік на виїзд – за один з останніх днів виїхали з України 36 тис. осіб, приїхали – 37 тис.

Ситуація з військовозобов'язаними

Нагадаємо, 6 липня президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скасувати порядок отримання військовозобов'язаних дозволів на переміщення між областями України.

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Валерій Залужний звернувся до українців і нагадав, що в умовах війни вони потрібні своїй державі.

Радниця головнокомандувача ЗСУ з юридичних питань Євгенія Рябека розповіла, що військовозобов'язані українці при зміні місця проживання мають повідомити відповідні органи, проте можуть пересуватися Україною без отримання дозволів.