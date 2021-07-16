Рада позбавила Монастирського депутатського мандата

Стало відомо, хто може замінити вибулого зі Слуги народу Монастирського, місце якого стало вакантним у президентській фракції

Денис Монастирський. Фото: t.me/solomchuk / Фото: уніан

Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський склав депутатські повноваження у зв'язку з призначенням до уряду. Верховна Рада підтримала його заяву.

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Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що новоспечений міністр написав заяву про складення ним депутатських повноважень у зв'язку з призначенням на посаду члена уряду. Депутати 340 голосами достроково припинили депутатські повноваження Монастирського.

Після цього новий голова МВС склав присягу на трибуні Верховної Ради.

"Я, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів, урочисто присягаю на вірність українському народові. Зобов'язуюсь дотримуватися Конституції та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, відстоювати права і свободи людини і громадянина, дбати про добробут українського народу і демократичний розвиток суспільства", – зачитав Монастирський.

Як повідомляло НВ, тепер найвірогіднішим кандидатом на заміну Монастирського у "Слузі народу" стане 28-річний житель Сум Антон Швачко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня голова МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова. Своєю чергою сам Монастирський, коментуючи можливість зайняти крісло голови МВС, заявив, що це найскладніше рішення в його житті.