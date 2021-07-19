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Рада може бути заблокована на рік: "слуга народу" назвав причину

19 липня 2021 12:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутат вважає, що необхідно міняти Регламент Ради, щоб у фракцій і груп був ліміт правок до законопроектів

Депутати готові до праці й оборони. Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Депутати готові до праці й оборони. Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Величезна кількість правок до податкового законопроєкту №5600 може заблокувати роботу Верховної Ради на кілька місяців, а, можливо, і на рік. Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко прикинув, скільки часу потрібно буде для подолання поправочного спаму.

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Про це повідомляє PavlovskyNEWS.

Відзначимо, що рекордом для парламенту поки залишається банківський закон, до якого було 16 тисяч правок – тоді їх подали всього 7 депутатів. Зараз же до законопроєкту про підвищення податків подано вже 10 тисяч правок (це станом на 16 липня), на цей раз авторів значно більше і це може привести до колапсу.

"Якщо порахувати, що 200 поправок можна розглядати за пленарний день. Таких днів – 4 на тиждень. 2 тижні робочі в місяць. Ми розуміємо, що 6 місяців треба і це без свят, вихідних і затримок. Це може заблокувати роботу Ради місяців на 8 -10, а то і на рік", – підкреслив Устенко.

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На його думку, необхідно змінювати Регламент Ради, щоб у фракцій і груп був ліміт правок або потрібно встановити обмеження за часом для розгляду правок.

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"Сидіти до переможного з понеділка до суботи з 8 до 20", – резюмував нардеп.

Нагадаємо, раніше Рада змінила Регламент і вирішила проблему "поправочного спаму". Прийнятий закон вирішує проблему великої кількості поправок, які на місяці можуть затягувати роботу парламенту.

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