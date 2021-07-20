Рада розблокувала судову реформу

Тепер ці закони зможе підписати спікер парламенту Дмитро Разумков і передати їх на підпис президенту Зеленському

Рада відновила діяльність ВККС. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада на сьогоднішній позачерговій сесії розблокувала пакет законів судової реформи, відхиливши блокуючі проєкти постанов.

Реклама

Відзначимо, що днями в Раді були зареєстровані проєкти постанов, якими пропонувалося відхилити прийняті раніше закони про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Згідно з процедурою, документи не можуть підписати глава парламенту і президент, поки не відхилять блокуючі проєкти постанов.

Насамперед депутати відхилили проєкт постанови щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Цей закон спочатку був ветований президентом, але потім повторно прийнятий вже з пропозиціями Зеленського.

Також були відхилені проєкти постанов щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП, і щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог цих інспекторів.

Крім того, депутати провалили і скасування закону про реформування "Укроборонпрому".

Реклама

Тепер ці закони зможе підписати спікер парламенту Дмитро Разумков і передати їх на підпис президенту України.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нардеп Олексій Устенко відзначав, що робота Ради може бути заблокована на рік через величезну кількість поправок до податкового законопроєкту №5600.

Дивіться також у сюжеті, як Рада минулого тижня звільняла Авакова: