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Рада сьогодні призначить заміну Авакову

16 липня 2021 8:56

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Після того, як Рада проголосувала за відставку Авакова, чиновники повинні вибрати нового голову МВС

ВР розгляне кандидатуру Монастирського. Колаж "Сьогодні"

ВР розгляне кандидатуру Монастирського. Колаж "Сьогодні"

На засіданні Верховної Ради 16 липня народні депутати розглянуть питання призначення Дениса Монастирського на пост міністра внутрішніх справ.

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Про це свідчать дані порядку денного на сайті парламенту.

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Також під час Години запитань до уряду нардепи заслухають доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про діяльність Кабінету міністрів у першій половині 2021 року.

Крім того, чиновники створять дві спецкомміссіі ВР:

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  • Перша – для розслідування можливої корупції у держпідприємствах Національної академії аграрних наук України;
  • Друга – для розслідування порушень посадових осіб Державного космічного агентства України та підприємств космічної галузі, зокрема при реалізації проєктів "Либідь" і "Циклон-4".
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Нагадаємо, у вівторок, 13 липня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку .

Своєю чергою сам Монастирський, коментуючи можливість зайняти крісло голови МВС, заявив, що це найскладніше рішення в його житті.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

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