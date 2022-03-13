Заради майбутнього. У Харків під обстрілами привезли рідкий азот для порятунку 5 тисяч ембріонів (фото, відео)

До Харкова під обстрілами привезли азот для 5 тисяч ембріонів – щонайменше з половини мають точно народитися діти. Про це "Сьогодні" повідомила волонтерка з Харкова Марія Зайцева.
Марія із сім'єю з перших днів вторгнення розвозить гуманітарну допомогу. Під обстріл ворожих вертольотів потрапили саме тоді, коли завантажували продукти біля супермаркету. Дивом вижили, але виїхали до Дніпра і вже звідти шукають бензин, ліки за списками та їжу для відправки до Харкова.
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Але днями до неї звернулися з незвичайним проханням: знайти та відвести до Харкова спеціальний рідкий азот, щоб урятувати п'ять тисяч ембріонів. В Українському медичному центрі акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ закінчувався рідкий азот для кріосховищ. Поповнити запаси у Харкові можливості зараз немає, а без нього ембріони не вижили б.
Безцінний азот було знайдено у Дніпропетровській області. А волонтери під обстрілом привезли його до Харкова. Тепер запасів вистачить на 2 місяці, ембріони у надійному сховищі. Цей центр – один із трьох в Україні, який безкоштовно допомагає сім'ям стати батьками.
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