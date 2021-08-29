Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини України

"Заради нашої безпеки". Малюська взяв на роботу до Мін'юсту довічно засуджену

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
29 серпня, 21:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міністр юстиції розповів, що у нього працює довічно засуджена і висловив упевненість, що це посприяє її ресоціалізації
Денис Малюська взяв у Мін’юст засуджену
Денис Малюська взяв у Мін’юст засуджену / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міністерстві юстиції України вже якийсь час працює засуджена до довічного ув'язнення жінка.

Реклама

Про це повідомив у Facebook глава Мін'юсту Денис Малюська, нагадавши про свою заяву, зроблену рік тому.

Він зазначив, що про своє рішення не шкодує, але на якій саме посаді працює засуджена, не уточнив.

"Як і обіцяв, розповідаю: довічника (а точніше довічницю) я на роботу в Мін'юст таки взяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", – зазначив міністр.

Малюська підкреслив, що, на його думку, "працювати треба всім працездатним", а у випадку із засудженими подібна можливість сприяє ще й ресоціалізації.

"На шиї у держави сидіти вкрай небажано. А в ситуації з довічникми це не просто заробіток, а й ресоціалізація – головна мета, задля якої витрачаються мільярди гривень платників податків. Заради нашої з вами безпеки", – заявив глава Мін'юсту.

Обіцянка Малюськи

Понад рік тому в інтерв'ю "Радіо НВ" Денис Малюська назвав засуджених до довічного ув'язнення "найінтелігентнішою і найцікавішою категорією засуджених" і заявив, що готовий брати таких людей на роботу.

Реклама

"Величезна кількість довічників украй стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди", – сказав тоді міністр.

Пізніше він пояснив, що не мав на увазі масове звільнення "довічників", оскільки потрібно аналізувати ризики і поведінку кожного з них, адже безпека громадян є пріоритетом.

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції України склало рейтинг найкращих в'язниць країни "на основі чітких, вимірних критеріїв і показників", а також даних за 2020 рік.

Ми також писали, що Денис Малюська розмалював стіну Ірпінської колонії, раніше виставленої на аукціон, графіті за мотивами одного з останніх творінь знаменитого британського художника Бенксі.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 серпня 1991. Леонід Кравчук зустрівся з командуючими військових округів і Чорноморського флоту…

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1906 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти