"Заради нашої безпеки". Малюська взяв на роботу до Мін'юсту довічно засуджену

Міністр юстиції розповів, що у нього працює довічно засуджена і висловив упевненість, що це посприяє її ресоціалізації

Денис Малюська взяв у Мін’юст засуджену / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міністерстві юстиції України вже якийсь час працює засуджена до довічного ув'язнення жінка.

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Про це повідомив у Facebook глава Мін'юсту Денис Малюська, нагадавши про свою заяву, зроблену рік тому.

Він зазначив, що про своє рішення не шкодує, але на якій саме посаді працює засуджена, не уточнив.

"Як і обіцяв, розповідаю: довічника (а точніше довічницю) я на роботу в Мін'юст таки взяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", – зазначив міністр.

Малюська підкреслив, що, на його думку, "працювати треба всім працездатним", а у випадку із засудженими подібна можливість сприяє ще й ресоціалізації.

"На шиї у держави сидіти вкрай небажано. А в ситуації з довічникми це не просто заробіток, а й ресоціалізація – головна мета, задля якої витрачаються мільярди гривень платників податків. Заради нашої з вами безпеки", – заявив глава Мін'юсту.

Обіцянка Малюськи

Понад рік тому в інтерв'ю "Радіо НВ" Денис Малюська назвав засуджених до довічного ув'язнення "найінтелігентнішою і найцікавішою категорією засуджених" і заявив, що готовий брати таких людей на роботу.

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"Величезна кількість довічників украй стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди", – сказав тоді міністр.

Пізніше він пояснив, що не мав на увазі масове звільнення "довічників", оскільки потрібно аналізувати ризики і поведінку кожного з них, адже безпека громадян є пріоритетом.

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції України склало рейтинг найкращих в'язниць країни "на основі чітких, вимірних критеріїв і показників", а також даних за 2020 рік.

Ми також писали, що Денис Малюська розмалював стіну Ірпінської колонії, раніше виставленої на аукціон, графіті за мотивами одного з останніх творінь знаменитого британського художника Бенксі.