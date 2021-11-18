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Радіація не страшна? Нелегали намагалися потрапити в Україну через Чорнобильську зону (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 листопада, 10:47
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Нелегали з Пакистану та Афганістану хотіли потрапити до України, а з нашої країни їх переправили би до ЄС
У Чорнобильській зоні зловили нелегалів
У Чорнобильській зоні зловили нелегалів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чорнобильській зоні відчуження правоохоронці затримали групу нелегалів із Пакистану та Афганістану. Їх вели сталкерськими маршрутами з території Білорусі.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Україна в шоці".

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Сталося це біля колишнього села Денисовичі, з якого відселили мешканців внаслідок аварії на ЧАЕС.

Порушники заявили, що в Україні їх мали зустріти. Після цього їм зробили б нові документи і перенаправили в одну з країн ЄС.

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Наразі порушників затримано.

Ситуація на кордоні

  • На кордоні Білорусі та Польщі зібралися тисячі мігрантів з Близького Сходу, які прилетіли до Білорусі, сподіваючись потрапити звідти до Європи. Польща, а також Литва та Латвія їх не пропускають, вказуючи, що поява на кордоні величезної кількості мігрантів штучно спровокувала Білорусь та РФ, щоб помститися за санкції.
  • В Україні вважають, що Лукашенко та Путін можуть влаштувати "міграційний терор" і нашій країні. Через це українців підготують до можливого протистояння нелегалам – у прикордонних з Білоруссю областях проведуть навчання.
  • А в Німеччині депутати від нової більшості у Бундестазі додумалися запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити в Україну. Секретар РНБО Олексій Данилов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.

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