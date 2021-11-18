Радіація не страшна? Нелегали намагалися потрапити в Україну через Чорнобильську зону (відео)

У Чорнобильській зоні відчуження правоохоронці затримали групу нелегалів із Пакистану та Афганістану. Їх вели сталкерськими маршрутами з території Білорусі.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Україна в шоці".
Сталося це біля колишнього села Денисовичі, з якого відселили мешканців внаслідок аварії на ЧАЕС.
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Порушники заявили, що в Україні їх мали зустріти. Після цього їм зробили б нові документи і перенаправили в одну з країн ЄС.
Наразі порушників затримано.
Ситуація на кордоні
- На кордоні Білорусі та Польщі зібралися тисячі мігрантів з Близького Сходу, які прилетіли до Білорусі, сподіваючись потрапити звідти до Європи. Польща, а також Литва та Латвія їх не пропускають, вказуючи, що поява на кордоні величезної кількості мігрантів штучно спровокувала Білорусь та РФ, щоб помститися за санкції.
- В Україні вважають, що Лукашенко та Путін можуть влаштувати "міграційний терор" і нашій країні. Через це українців підготують до можливого протистояння нелегалам – у прикордонних з Білоруссю областях проведуть навчання.
- А в Німеччині депутати від нової більшості у Бундестазі додумалися запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити в Україну. Секретар РНБО Олексій Данилов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.
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