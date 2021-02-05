Радуцький пояснив, скільки триватиме вакцинація українців проти COVID-19

За деякий час може знадобитися повторне щеплення, каже нардеп

Кампанія з вакцинації населення від коронавірусу COVID-19 в Україні триватиме більше року.

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Про це в коментарі сайту "Сьогодні" розповів народний депутат від партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Нардеп нагадав, що орієнтовна дата початку вакцинації в Україні – 15 лютого. До цієї дати в Україну за міжнародним механізмом СOVAX поставлять першу партію вакцин – 117 тисяч доз препарату Pfizer-BioNTech.

"Вакцинація від коронавірусу не завершиться за півроку чи через рік. Щеплення в деяких країнах відбуваються вакцинами, які ще проходять останній етап випробувань. У нас нема чіткої інформації, скільки буде діяти вакцина. Вірогідно, за деякий час громадянам доведеться знову проходити щеплення", – висловив припущення нардеп.

Він також нагадав слова президента Володимира Зеленського, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде безоплатною.

"Наше завдання – якнайшвидше вакцинувати всіх українців, хто бажає зробити щеплення", – наголосив голова комітету з охорони здоров'я.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна отримала підтвердження на постачання 12 мільйонів доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca та Novavax.

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А головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповідав, що приблизно 5 млн щеплень будуть робити щомісяця.

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