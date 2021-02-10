Радуцький заявив про порушення при використанні виділених на швидку допомогу грошей

З майже мільярда гривень, виділених з державного бюджету на розвиток екстреної медичної допомоги, четверта частина була витрачена з порушенням законодавства, а близько 114 млн гривень взагалі не були витрачені.

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Про це повідомив голова парламентського комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький за підсумками звіту Рахункової палати на засіданні Кабміну.

Він нагадав, що пілотний проєкт, у якому брали участь Київ, Вінницька, Донецька, Полтавська, Тернопільська та Одеська області, стартував на початку 2019 року – тоді органи місцевого самоврядування отримали з держбюджету 922,6 млн гривень, за які мали придбати автомобілі екстреної медичної допомоги, програмне забезпечення для диспетчерських центрів і все необхідне для ефективного навчання працівників.

Згідно зі звітом Рахункової палати, 114 млн гривень із виділених грошей залишилися невикористаними і повернулись до бюджету, а 252 млн витрачені з ознаками порушення законодавства.

"Зокрема, встановлені закупівлі навчальних манекенів утричі дорожче за їхню ринкову вартість. У Донецькій області проводили навчання з надання невідкладної допомоги дошкільнятам та школярам, видавали їм посвідчення про закінчення курсів. Закупили автомобілі "швидких", де працівникам доводиться використовувати дерев’яні табуретки, щоб пацієнти змогли піднятись до салону машини" , – розповів Радуцький.

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Він додав, що присутні на онлайн-засіданні керівники областей звітували про відкриті кримінальні справи, зміну тендерного комітету і початок ремонтів навчальних центрів.

Радуцький підсумував, що, на його думку, такі результати показують, що для закупівель за бюджетні кошти потрібно використовувати спеціалізовану закупівельну установу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я заклало в підготовлений урядом проєкт держбюджету-2021 підвищення зарплат лікарям екстреної медичної допомоги до 22 тис. гривень.

Ми також повідомляли, що на фінансування екстреної медичної допомоги уряд додатково виділив 1,26 млрд грн.

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