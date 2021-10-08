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СЬОГОДНІ Новини України

Рак не вирок. Фонд Ріната Ахметова онкоцентру на Буковині подарував сучасний КТ

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
8 жовтня, 23:00
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Для психологічної підтримки українців з онкологічними захворюваннями Фонд Ріната Ахметова запустив проєкт # Ракневірок
Зараз йде новий проект Фонду Ріната Ахметова. Колаж "Сегодня"
Зараз йде новий проект Фонду Ріната Ахметова. Колаж "Сегодня"

Понад мільйон онкохворих в Україні. Найбільша кількість випадків – рак молочної залози. Сучасні методи лікування дозволяють вчасно виявити хворобу і побороти її. Коли ж варто
звертатися до лікарів, дивіться в сюжеті "Сегодня".

Історія Світлани Мотрюк

Жінка Світлана Мотрюк малює будинок своєї мрії. Від власних прагнень не відмовилася, навіть коли серйозно захворіла.

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"У грудях я відчула велику шишку. Звернулася до мамолога. Мені зробили УЗД і поставили в онко лікарню", – розповіла мешканка Чернівців Світлана Мотрюк.

Жінці діагностували карциному молочної залози. Це злоякісна пухлина. Вісім хіміотерапії і двадцять променевих. Лікування триває досі. Зараз вона не може працювати. Тому дуже сумує за своїми вихованцями в дитячому саду.

"Дуже люблю дітей. Особливо маленьких. Вони є чистими душею", – додала жінка.

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Момент для жінки кілька болючий, адже перед тим, як тяжко захворіла, пережили з чоловіком втрату рідної дитини.

"Ми планували, ми для цього робили все. Ми ходили по лікарях. В минулому році завагітніли, але так сталося, що була завмерла вагітність", – згадує Світлана.

За даними ВООЗ, в зоні ризику раку молочної залози кожна восьма жінка. Тому медики відзначають своєчасній діагностиці. Світлана лікується в онкоцентрі на Буковині. Хірург Юрій Церковний впевнений: сучасні технології допомагають в оздоровленні важких пацієнтів. Цей апарат КТ медустанов надав Фонд Ріната Ахметова.

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"Важливо діагностувати і планувати променеву терапію. Взагалі, в діагностиці та лікуванні незамінна річ", – розповів онколог-хірург Юрій Церковний.

Таким чином медики сьогодні можуть своєчасно і точно виявляти онкозахворювання на різних стадіях.

"Це був 2013-й рік, на момент, коли ми його отримали, це був кращий апарат в області забезпечували витратні матеріали на дітей з онкологією. У ті важкі часи це було дуже важливо. Дякую, він дуже виручив в ті часи", – сказала Наталія Гайдукова, керівник структурного підрозділу променевої діагностики.

Для психологічної підтримки українців з онкологічними захворюваннями Фонд Ріната Ахметова запустив проєкт # Ракневірок. В його рамках кожного тижня Фонд знайомить людей з історіями, які надихають.

"Він створений спільно з журналом Вог для психологічної підтримки українців, яким вперше діагностована хвороба. Рак не вирок – це історія українців, які змогли перемогти онкологію. Ми віримо, що ці історії надихнуть і підтримають пацієнтів, які тільки починають боротьбу за свої життя і здоров'я ", – розповіла Ірина Блажаєв, головний директор програм Фонду Ріната Ахметова.

Таким чином медики сьогодні можуть своєчасно і точно виявляти онкозахворювання на різних стадіях.

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