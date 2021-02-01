Ракетний комплекс "Нептун": взяти окупанта на приціл і змінити баланс сил на Чорному морі

В Севастопольську бухту може прилетіти кілька ракет і знищити флагман ЧФ РФ

Високоточна крилата ракета, яка здатна змінити баланс сил на Чорноморському узбережжі. Нову українську зброю, яка переважає будь-які російські аналоги, показали кореспондентам "Сьогодні". Ракетний комплекс "Нептун" українські конструктори зробили у рекордно стислі терміни.

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В чому його унікальність – у новому циклі "Українська броня" розбирався Мирослав Откович.

8-міліметрова броньована сталь та сучасна електроніка в середині. Так виглядає центр управління та запуску ракетного комплексу "Нептун". Це перших чотири навчально – бойові машини, які вже зараз вирушають на південь України.

Розробку, випробування та виробництво ракетного комплексу "Нептун" здійснили в рекордно стислі строки. Від старту до пуску – лише три роки. За всім цим стоять понад десять українських підприємств. Головне з яких КБ "Луч". Саме його легендарний конструктор, герой України Олег Коростельов показує нам як облаштований комплекс всередині кабіни.

Складна система супутникової навігації здатна супроводжувати ракету впродовж польоту – від запуску до ураження цілі. Важливим елементом крилатої ракети є голівка самонаведення. Вона виявляє, захоплює і супроводжує ціль аж до моменту знищення. На те він "Нептун", щоб панувати на морі. Ракети призначені саме для знищення кораблів. Бойовий заряд – 150 кілограмів вибухівки. Цього цілком достатньо, аби знешкодити великий військовий корабель типу фрегат лише одним влучанням.

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Перехопити нову українську ракету складно, дорогою вона маневрує і летить максимально низько над рівнем води. А точність наведення просто вражає. На швидкості 900 кілометрів на годину камера на борту винищувача фіксує момент, коли "Нептун" влучає просто в "яблучко".

Політ ракети відображається на моніторах оператора командного пункту, в разі потреби, він корегує траєкторію. Перед вирішальним ударом вмикається система самонаведення – це мертва хватка – ракета влучить в ціль навіть за умов складного маневру.

Як каже керівник державного підприємства КБ "Луч" Олег Коростильов, тут дуже багато ключових моментів – двигун і система наведення, за які конструкторам не соромно.

Щойно "Нептун" стане на бойове чергування на Півдні України, весь Чорноморський флот країни–окупанта Росії опиниться під прицілом. А це вже серйозний фактор стримування – переконує військовий експерт Михайло Самусь:

"Оскільки Росія буде знати, що навіть в Севастопольську бухту може прилетіти кілька ракет і знищити їхній флагманський флот, то це вже буде інше відчуття, бо до цього Росія відчувала себе абсолютно вольготно".

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Дальність польоту крилатих ракет – 280 кілометрів. Втім, вже зараз українські конструктори здатні створити зброю для ураження цілей на відстані до 2500 кілометрів. А це означає, що під прицілом буде і Москва.

Олег Коростельов наголошує, що рішення про розробку ракет великої дальності мають ухвалювати військові і політики, але технічно це можливо. Поки ж завдання інше – надійно захистити державу з півдня. Так, аби ціна агресії була надто високою. Один дивізіон, а це 24 крилаті високоточні ракети, стане на бойове чергування вже до кінця цього року.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак розповів, що новітній ракетний комплекс "Нептун", який стане основою нашого "щита стримування" як на суходолі, так і на морі.

Також писалося, що українська армія прийняла на озброєння ракетний комплекс "Нептун" для захисту української території від атаки з моря ще у серпні-2021.

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