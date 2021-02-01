Ракетний комплекс "Нептун": взяти окупанта на приціл і змінити баланс сил на Чорному морі

Високоточна крилата ракета, яка здатна змінити баланс сил на Чорноморському узбережжі. Нову українську зброю, яка переважає будь-які російські аналоги, показали кореспондентам "Сьогодні". Ракетний комплекс "Нептун" українські конструктори зробили у рекордно стислі терміни.
В чому його унікальність – у новому циклі "Українська броня" розбирався Мирослав Откович.
8-міліметрова броньована сталь та сучасна електроніка в середині. Так виглядає центр управління та запуску ракетного комплексу "Нептун". Це перших чотири навчально – бойові машини, які вже зараз вирушають на південь України.
Розробку, випробування та виробництво ракетного комплексу "Нептун" здійснили в рекордно стислі строки. Від старту до пуску – лише три роки. За всім цим стоять понад десять українських підприємств. Головне з яких КБ "Луч". Саме його легендарний конструктор, герой України Олег Коростельов показує нам як облаштований комплекс всередині кабіни.
Складна система супутникової навігації здатна супроводжувати ракету впродовж польоту – від запуску до ураження цілі. Важливим елементом крилатої ракети є голівка самонаведення. Вона виявляє, захоплює і супроводжує ціль аж до моменту знищення. На те він "Нептун", щоб панувати на морі. Ракети призначені саме для знищення кораблів. Бойовий заряд – 150 кілограмів вибухівки. Цього цілком достатньо, аби знешкодити великий військовий корабель типу фрегат лише одним влучанням.
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Перехопити нову українську ракету складно, дорогою вона маневрує і летить максимально низько над рівнем води. А точність наведення просто вражає. На швидкості 900 кілометрів на годину камера на борту винищувача фіксує момент, коли "Нептун" влучає просто в "яблучко".
Політ ракети відображається на моніторах оператора командного пункту, в разі потреби, він корегує траєкторію. Перед вирішальним ударом вмикається система самонаведення – це мертва хватка – ракета влучить в ціль навіть за умов складного маневру.
Як каже керівник державного підприємства КБ "Луч" Олег Коростильов, тут дуже багато ключових моментів – двигун і система наведення, за які конструкторам не соромно.
Щойно "Нептун" стане на бойове чергування на Півдні України, весь Чорноморський флот країни–окупанта Росії опиниться під прицілом. А це вже серйозний фактор стримування – переконує військовий експерт Михайло Самусь:
"Оскільки Росія буде знати, що навіть в Севастопольську бухту може прилетіти кілька ракет і знищити їхній флагманський флот, то це вже буде інше відчуття, бо до цього Росія відчувала себе абсолютно вольготно".
Дальність польоту крилатих ракет – 280 кілометрів. Втім, вже зараз українські конструктори здатні створити зброю для ураження цілей на відстані до 2500 кілометрів. А це означає, що під прицілом буде і Москва.
Олег Коростельов наголошує, що рішення про розробку ракет великої дальності мають ухвалювати військові і політики, але технічно це можливо. Поки ж завдання інше – надійно захистити державу з півдня. Так, аби ціна агресії була надто високою. Один дивізіон, а це 24 крилаті високоточні ракети, стане на бойове чергування вже до кінця цього року.
Нагадаємо, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак розповів, що новітній ракетний комплекс "Нептун", який стане основою нашого "щита стримування" як на суходолі, так і на морі.
Також писалося, що українська армія прийняла на озброєння ракетний комплекс "Нептун" для захисту української території від атаки з моря ще у серпні-2021.
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