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Ракетний удар по Києву. Ми дізналися нові деталі про постраждалу сім'ю (фото)

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26 червня, 18:23
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Сайт "Сьогодні" розповість ексклюзивні подробиці
Сім'я Катерини Волкової постраждала під час обстрілу. Фото: колаж "Сьогодні"
Сім'я Катерини Волкової постраждала під час обстрілу. Фото: колаж "Сьогодні"

Стали відомі нові подробиці про сім'ю, яка постраждала сьогодні під час обстрілу Києва ракетами. Катерина Волкова, яку дістали з-під завалів, народилася у Москві, але вже багато років живе в Україні та підтримує нашу країну.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Абсолютна правда те, що Катя хоч і народилася у Москві, але підтримувала Україну, – розповіла нам родичка цієї сім'ї Олена Кравченко. – В Україні Катя проживає, мабуть, років 10. Свого часу вона приїхала сюди по роботі. Працює вона в компанії Booking, керувала напрямком Україна – Грузія, потім їй також дали високу посаду. Стосовно України була настроєна дуже патріотично. Через те, що в інтернеті засвітили її паспорт, я дуже хвилююся. Вважаю, що тепер вона під загрозою".

За словами Олени Кравченко, Катя та її родина – любителі подорожей та тварин.

"На жаль, ми дізналися, що Олексій, її чоловік, загинув. Він був юристом-адвокатом, який працював у держструктурі. Знаю, що їхня родина досить недавно переїхала у цю квартиру, вони вклалися в неї на етапі будівництва, довго на неї чекали, планували докупити меблі, облаштувати своє житло. Розмірковували над тим, продавати чи ні, зрештою вирішили, що не треба. Жили вони на верхньому поверсі".

Як уточнила Олена Кравченко, прогнози лікарів втішні.

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"Незважаючи на те, що вона була притиснута плитою, переломів у неї немає. Наскільки я знаю, у неї струс мозку, є забиті місця. Чи їй буде де жити? Так, ми готові допомогти їм".

До цього Олена додала, що зовсім недавно, трохи більше ніж місяць тому, Катерина з донькою повернулися до Києва.

"Якийсь час вони жили на заході України, потім у Словаччині. Але Катя дуже хотіла повернутися додому…"

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" нам розповіли, що постраждала 7-річна дівчинка, дочка Катерини, прооперована, її життю ніщо не загрожує, але про смерть тата їй поки що не говорили.

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Катерина Волкова. Фото: Facebook

Катерина Волкова з донькою Женею. Фото: Facebook

Ранковий ракетний удар по Києву

Сьогодні вранці ворог обстріляв Київ, російська ракета влучила у багатоповерхівку на Лук'янівці. Про це повідомили в ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

"26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу зайнялося у 9-поверховому житловому будинку на загальній площі 300 кв. м із частковою руйнацією 7, 8 та 9-го поверхів.

За інформацією ДСНС, наразі тривають заходи щодо ліквідації пожежі та порятунку людей.

За словами радника глави МВС Антона Геращенка, одна ракета влучила у житловий будинок на вулиці Татарській (станція метро "Лук'янівська").

"Будинок горить. Працюють рятувальники та поліція. Мітили знову в завод Артема", – повідомив він.

За словами рятувальників, 7-річну дівчинку дістали з-під завалів та за допомогою медичних нош транспортували і передали медичним працівникам "Охматдиту". Її 38-річну маму рятувальники витягли з-під руїн будинку.

Як стало відомо, постраждалу дівчинку звати Євгенія. Її мама Катерина громадянка РФ, але вже 10 років живе в Україні, де вийшла заміж та народила дитину. За словами одного з джерел, паспорт Катерини знайшли на вулиці, посічений осколками.

Батько сім'ї – 37-річний Олексій загинув.

Як заявив глава Нацполіції Ігор Клименко, внаслідок обстрілу будинку в Шевченківському районі столиці поранено п'ятьох осіб.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

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