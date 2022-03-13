Ракетний удар по Яворівському полігону: 9 загиблих, десятки поранених

Постраждали не лише військові

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Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Яворівський полігон (Львівська область) загинули дев'ятеро людей, майже 60 отримали поранення та травми. Про це повідомив на брифінгу 13 березня голова Львівської воєнної облдержадміністрації Максим Козицький.

За його словами, частину ракет силам ППО вдалося збити. Він зазначає, що ударів було завдано чітко по військових об'єктах.