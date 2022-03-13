Ракетний удар по Яворівському полігону: 9 загиблих, десятки поранених

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Яворівський полігон (Львівська область) загинули дев'ятеро людей, майже 60 отримали поранення та травми. Про це повідомив на брифінгу 13 березня голова Львівської воєнної облдержадміністрації Максим Козицький.
За його словами, частину ракет силам ППО вдалося збити. Він зазначає, що ударів було завдано чітко по військових об'єктах.
"Попередньо літаками з Саратова, з Росії. Завдали ударів на своєму бойовому курсі, не залітаючи на територію (України). Було випущено за попередніми даними понад 30 ракет. Наразі 57 людей травмовано, постраждалі перебувають у лікарні. Дев'ять героїв загинули. Здійснюється гасіння пожежі, розбирання уламків", – сказав Козицький і додав, що у лікарні не лише військові.