Ракетний удар по залізниці у Львівській області: затримуються десятки потягів – список

Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та потягів немає

На Львівщині затримка потягів через новий ракетний удар. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські війська вкотре вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці. Ступінь пошкодження наразі з'ясовують. З цієї причини затримуються пасажирські потяги.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

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У дорозі наразі затримуються такі пасажирські потяги:

№ 30 Ужгород – Київ

№ 13 Солотвино – Київ

№145 Львів – Ужгород

"Укрзалізниця" повідомляє також про затримки кількох потягів через обстріл інфраструктури у Стрийському районі Львівської області:

№ 6 Івано-Франківськ – Запоріжжя

№ 18 Львів – Харків

№ 37 Ужгород – Одеса

№ 13 Київ – Солотвино

№ 45 Ужгород – Харків

№ 96 Рахів – Київ

№ 95 Київ – Рахів

№ 1 Івано-Франківськ — Харків

№ 43 Івано-Франківськ – Київ

№ 14 Солотвино – Київ

№ 38 Одеса – Ужгород

№ 25 Рахів – Одеса

№ 29 Київ – Ужгород

Сьогодні, 2 червня, протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських потягів:

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№ 6155 Львів – Лавочне

№ 6187 Львів – Мукачево

№ 6189 Львів – Лавочне – Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне)

Крім того, поїзд № 829/830 Львів – Ужгород – Львів 2 червня не курсуватиме.

"Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються. Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів з найбільшими затримками", – заявив Камишин.

Пізніше стало відомо, що рух пошкодженою ділянкою частково відновлено, але вимушені затримки поки що зберігаються для потягів:

№ 37 Ужгород – Одеса

№ 135 Чернівці — Одеса

№ 26 Одеса – Рахів

№ 50 Трускавець – Київ

№ 82 Ужгород – Київ

№ 46 Харків – Ужгород

№ 17 Харків-Львів

№ 56 Рахів – Київ

№ 77 Ковель – Одеса

№ 36 Одеса — Перемишль

№ 716 Перемишль – Київ

№ 119 Запоріжжя – Львів

Для пасажирів, які їдуть зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на ст. Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловець.

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