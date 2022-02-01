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#РАКНЕВИРОК: історія жінки, яка поборола онкологію та почала допомагати інших хворим (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 11:30
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Хвороба не завадила Вікторії отримати другу освіту, про яку вона так мріяла

Як знайти сили, лікуючись від раку, здобути другу освіту? Ба більше: почати допомагати іншим онкопацієнтам. Героїні нашого сюжету це вдалося! Успішна бізнеследі стала психологом, аби на власному прикладі довести, що рак — не вирок.

Хвороба змінила життя

Колись Вікторія мала власний бізнес, хоча все життя марила про психологію. Втілила мрію у найскрутніший для жінки час. Захворіла на рак, призначили хімієтерапію. Тоді й почала навчатися на онкопсихолога. Попри біль та погане самопочуття.

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"У своїй групі я була старшою. Та що там, я була старша за багатьох своїх викладачів на курсі. Але це не заважало мені йти до своєї мрії. І для мене ще стимулом було те, що для онкопацієнтів не вистачає психологічної підтримки. Так, є психологи штатні в онкоцентрах, але, по-перше, їх дуже мало. Іноді це просто закриті двері з написом "психолог", — розповідає онкопсихологиня, співзасновниця Української психоонкологічної асоціації Вікторія Костецька.

Підтримка людей

Сьогодні Вікторія підтримує й онкохворих, і їхні родини. А ще розвінчує міфи. Наприклад, хибну думку, що на рак, зазвичай, страждають люди, які довго тримають у собі образу.

"Було досить багато досліджень з хорошим дизайном, з дуже доброю вибіркою, які довели, що немає зв'язку з рисами особистості, особливостями поведінки людини і онкологічними захворюваннями. Якщо у вас траплялася в житті втрата близьких, розлучення, переїзд в іншу країну, якісь стресові моменти, це не означає, що це точно буде онкологічне захворювання", — зазначила Вікторія Костецька.

#РАКНЕВИРОК

Як підтримати людину з діагнозом? Експертка викладає поетапний план у проєкті #РАКНЕВИРОК Фонду Ріната Ахметова. Такі трансляції — продовження програми "Рак виліковний", у рамках якої допомогу отримали мільйон українців.

"Завжди орієнтуємося на найкращий прогноз, який озвучив вам лікар. Зараз буквально 2-3 місяці — з'являються і реєструються нові ліки проти певного типу раку. Я іноді жартую з нашими пацієнтами: "Ви розумієте, лікуватися треба, тому що нам потрібно дожити до своїх ліків, які вилікують нас повністю", — каже жінка.

Дехто приховує свій діагноз від друзів, рідних, колег. Та Вікторія не радить проходити через випробування на самоті.

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"Мені дуже багато людей допомогли, коли я захворіла, я зрозуміла, як важлива соціальна підтримка. І мені хочеться зараз віддати ту частину допомоги, яку я отримала від людей", — зазначила Вікторія Костецька.

Етапи ранньої діагностики раку

ВООЗ повідомляє, що від 30% до 50% випадків раку можна запобігти, якщо щорічно проходити профілактичні обстеження. На початкових стадіях захворювання значно краще піддаються лікуванню.

Існує 3 етапи ранньої діагностики:

  • Крок 1: усвідомлення проблеми та кваліфікована медична допомога;
  • Крок 2: клінічне обстеження, визначення діагнозу та стадії захворювання
  • Крок 3: доступ до ефективного лікування, що включає знеболення.

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