РАКНЕВИРОК: історія жінки, яка поборола онкологію та почала допомагати інших хворим (відео)

Хвороба не завадила Вікторії отримати другу освіту, про яку вона так мріяла

Як знайти сили, лікуючись від раку, здобути другу освіту? Ба більше: почати допомагати іншим онкопацієнтам. Героїні нашого сюжету це вдалося! Успішна бізнеследі стала психологом, аби на власному прикладі довести, що рак — не вирок.

Хвороба змінила життя

Колись Вікторія мала власний бізнес, хоча все життя марила про психологію. Втілила мрію у найскрутніший для жінки час. Захворіла на рак, призначили хімієтерапію. Тоді й почала навчатися на онкопсихолога. Попри біль та погане самопочуття.

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"У своїй групі я була старшою. Та що там, я була старша за багатьох своїх викладачів на курсі. Але це не заважало мені йти до своєї мрії. І для мене ще стимулом було те, що для онкопацієнтів не вистачає психологічної підтримки. Так, є психологи штатні в онкоцентрах, але, по-перше, їх дуже мало. Іноді це просто закриті двері з написом "психолог", — розповідає онкопсихологиня, співзасновниця Української психоонкологічної асоціації Вікторія Костецька.

Підтримка людей

Сьогодні Вікторія підтримує й онкохворих, і їхні родини. А ще розвінчує міфи. Наприклад, хибну думку, що на рак, зазвичай, страждають люди, які довго тримають у собі образу.

"Було досить багато досліджень з хорошим дизайном, з дуже доброю вибіркою, які довели, що немає зв'язку з рисами особистості, особливостями поведінки людини і онкологічними захворюваннями. Якщо у вас траплялася в житті втрата близьких, розлучення, переїзд в іншу країну, якісь стресові моменти, це не означає, що це точно буде онкологічне захворювання", — зазначила Вікторія Костецька.

#РАКНЕВИРОК

Як підтримати людину з діагнозом? Експертка викладає поетапний план у проєкті #РАКНЕВИРОК Фонду Ріната Ахметова. Такі трансляції — продовження програми "Рак виліковний", у рамках якої допомогу отримали мільйон українців.

"Завжди орієнтуємося на найкращий прогноз, який озвучив вам лікар. Зараз буквально 2-3 місяці — з'являються і реєструються нові ліки проти певного типу раку. Я іноді жартую з нашими пацієнтами: "Ви розумієте, лікуватися треба, тому що нам потрібно дожити до своїх ліків, які вилікують нас повністю", — каже жінка.

Дехто приховує свій діагноз від друзів, рідних, колег. Та Вікторія не радить проходити через випробування на самоті.

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"Мені дуже багато людей допомогли, коли я захворіла, я зрозуміла, як важлива соціальна підтримка. І мені хочеться зараз віддати ту частину допомоги, яку я отримала від людей", — зазначила Вікторія Костецька.

Етапи ранньої діагностики раку

ВООЗ повідомляє, що від 30% до 50% випадків раку можна запобігти, якщо щорічно проходити профілактичні обстеження. На початкових стадіях захворювання значно краще піддаються лікуванню.

Існує 3 етапи ранньої діагностики:

Крок 1: усвідомлення проблеми та кваліфікована медична допомога;

усвідомлення проблеми та кваліфікована медична допомога; Крок 2: клінічне обстеження, визначення діагнозу та стадії захворювання

клінічне обстеження, визначення діагнозу та стадії захворювання Крок 3: доступ до ефективного лікування, що включає знеболення.

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