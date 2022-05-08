Рана, яку приміряємо на себе: що символізує червоний мак і коли його носити буде неправильно (відео)

У 2014 році ця квітка офіційно стала символом пам'яті в Україні. Розробив логотип харків'янин Сергій Мішакін

Що символізує червоний мак / Колаж "Сьогодні"

Квітка маку – кривава рана, а чіпляти її на одяг – це символічно взяти на себе постріл і бути солідарними із загиблими на війні. Так український логотип пам'яті описує його автор Сергій Мішакін. Що ж уособлює червоний мак для українців, чому ця квітка стала символом пам'яті жертв війни у всьому світі, яку носити можна не всім.

Детальніше – у сюжеті каналу "Україна 24".

Реклама

Що символізує мак

Мак як символ пам'яті у світі з'явився під час першої світової війни, розповідає історик Іван Сварник. Його появу пов'язують з ім'ям канадського військового лікаря Джона Мак Крея. Саме він написав вірш-меморіал про червоні квіти, які сотнями тисяч проросли на спустошених полях битв та цвинтарів.

"Серед рядків було "ряди червоних маків на полях Фландрії". Очевидно, що мак не сіяли, це була дика рослина. Проте для тих людей, які приходили вшановувати загиблих, це було цілком очевидним, співзвучним з тією кров'ю, якою залиті поля, де впали сотні тисяч бійців з обох боків", – каже історик.

Червоний мак давно був традиційним українським символом. У козацьких думах та піснях він є образом пролитої козацької крові. У 2014 році ця квітка офіційно стала символом пам'яті і в Україні.

Реклама

Розробив логотип харків'янин Сергій Мішакін. Каже, що вийшло швидко та лаконічно.

Чому носити мак можна не всім

Часто маки можна побачити на вишиванках, рушниках чи вінках. Майстрині наголошують, що це невипадково, адже так зберігають традиції.

Етнографи додають, що одяг чи прикраси з маками носити можуть не всі.

Реклама

"Мак – жалібна квітка. Неправильно їх вплітати у вишиванки та вінки. Потрібно розуміти, що це або вдова, або мама у скорботі за сином, але це люди, які у скорботі", – каже колекціонерка Роксоляна Шимчук.

Раніше ми писали: