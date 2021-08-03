Русский
$ 26,84
31,9
  1. Новини України

Розправа режима над суспільством – що говорять у США про смерть білоруського активіста в Києві

3 серпня 2021 15:15

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дипломати висловили співчуття рідним білоруса і очікують повноцінного розслідування

У США вважають, що за загибеллю активіста варто режим Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

У США вважають, що за загибеллю активіста варто режим Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

США розраховують на ретельне розслідування причин смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова в Києві. Дипломати заявили, що активіст загинув на тлі розправи білоруського режиму з громадянським суспільством.

Реклама

Про це повідомляє посольство США в Україні в Facebook.

Читайте також: Глибоко вражені. У МЗС Австрії відреагували на смерть білоруса Шишова в Києві

"Ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин і обставин (смерть Шишова, – Ред.)", – йдеться у заяві.

Також у посольстві висловили співчуття рідним і близьким білоруського активіста.

Що відомо про загибель Шишова

Реклама

3 серпня знайшли мертвим громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дімв Україні". Відомо, що хлопець зник ще 2 серпня. Імовірно, Шишов вийшов на щоденну пробіжку і зник.

В тренді
Суд щодо Семенченка і зустріч міністра економіки з ЄБА – анонси СЬОГОДНІ
Суд розгляне апеляцію Семенченка, а Любченко зустрінеться з представниками ЄБА / колаж "Сьогодні"

Раніше приятелька загиблого Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було – у хлопця було багато планів на життя.

У ЄС вже відреагували на смерть білоруського опозиціонера і назвали подію актом тероризму з боку режиму Олександра Лукашенка.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Смерть білоруса Шишова в Києві

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україну йдуть похолодання і дощі. Якою буде погода 2 і 3 серпня – прогноз
В Україну йдуть похолодання і дощі. Якою буде погода 2 і 3 серпня – прогнозУкраїна
В Україну увірветься похолодання: де спаде спека і кому не пощастить з грозами
В Україну увірветься похолодання: де спаде спека і кому не пощастить з грозамиУкраїна
Опустелювання й аномальні зими. Яким буде клімат України через 50 років?
Опустелювання й аномальні зими. Яким буде клімат України через 50 років?Україна
Зеленського помітили в столичному супермаркеті – що купував (фото)
Зеленського помітили в столичному супермаркеті – що купував (фото)Україна
Нещеплених від COVID-19 не пустять на роботу? Що чекає на українців
Нещеплених від COVID-19 не пустять на роботу? Що чекає на українцівУкраїна
В Україні оголошено штормове попередження: де зіпсується погода
В Україні оголошено штормове попередження: де зіпсується погодаУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти