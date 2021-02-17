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Розпродаж в'язниць: Ірпінську колонію виставили на аукціон (фото)

17 лютого, 00:42

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Аукціон триватиме 27 днів

Міністерство юстиції України та Фонд держмайна у вівторок, 16 лютого, виставили на аукціон Ірпінський виправний центр №132, який розташований у Коцюбинському Київської області.

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Відповідний лот з'явився на сайті ФДМУ за ціною 220 211 588 гривень.

"Перший пішов! "Великий розпродаж в'язниць" дійшов до етапу першого аукціону. Якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва – welcome", написав голова Мін'юсту Денис Малюська у Facebook.

Згідно з інформацією на сайті ФДМУ, пропозиція дійсна протягом 27 днів.

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Зазначимо, останніх ув’язнених з Ірпінського виправного центру вивезли майже два роки тому, і з тих пір територія більш ніж 8 гектарів у запустінні. Детальніше про продаж Ірпінської колонії в матеріалі "В’язниця на продаж: Мін'юст пускає з молотка першу колонію під Києвом".

Нагадаємо, рік тому міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні більше в'язниць, ніж потрібно, тому цілком можна почати їх розпродаж.

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