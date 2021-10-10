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СЬОГОДНІ Новини України

Розслаблятися рано. У ВООЗ зробили тривожну заяву про пандемію COVID-19

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
10 жовтня, 21:53
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У деяких країнах рівень вакцинації проти COVID-19 все ще дуже низький
Не виключено, що у світі можуть з'явитися нові штами коронавірусу/Колаж: Сьогодні
Не виключено, що у світі можуть з'явитися нові штами коронавірусу/Колаж: Сьогодні

Людство подолало майже 60% шляху для виходу з пандемії COVID-19. Однак поява нових штамів коронавірусу й інші несподівані перешкоди можуть значно віддалити завершення пандемії.

Про це повідомляє Blick.

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Що кажуть у ВООЗ

За словами провідної наукової співробітниці Всесвітньої організації охорони здоров'я Суміі Свамінатан, говорити, що пандемія скоро завершиться, "передчасно".

"Для цього існує дуже багато невідомого. Зокрема, це несподівана поява нових варіантів вірусу", — зазначила представниця ВООЗ.

Вакцинація у світі

Свамінатан розповіла, що в деяких частинах світу дуже високий відсоток вакцинованого населення — 70-80%, тоді як в інших, наприклад у всій Африці, повністю імунізовано менше ніж 4% населення.

"Чим довше ми будемо миритися з такою ситуацією, тим більша ймовірність появи нових варіантів", — підкреслила співробітниця ВООЗ.

Свамінатан закликала використовувати всі наявні дози для підвищення рівня вакцинації в усьому світі.

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Обов'язкова вакцинація в Україні

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких обов'язковою є вакцинація проти COVID-19. Так, вакцинуватися потрібно працівникам:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

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