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Розслідування CNN щодо "вагнерівців": коли Україна може дізнатися правду (відео)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
10 вересня, 22:54
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На Банковій називали "вигаданою" історію про спецоперацію із затриманням бійців приватної військової компанії "Вагнер"
Олександр Мартиненко вважає, що правду про "вагнерівців" всі дізнаються не скоро
Олександр Мартиненко вважає, що правду про "вагнерівців" всі дізнаються не скоро / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна може дізнатися правду про операцію щодо "вагнерівців" тільки через роки.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив генеральний директор "Інтерфакс – Україна" Олександр Мартиненко.

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"У мене таке враження, що ми правду дізнаємося через роки. Не сьогодні, не в цьому році, а через роки. Я дуже хотів би вірити, що ми дізнаємося цю правду", – сказав він.

Що відомо про затримання "вагнерівців"

Затримання відбулося в Мінську 29 липня 2020 року, коли група з 32 осіб прилетіла в столицю Білорусі транзитом, щоб відправитися далі. Українські спецслужби планували, що як тільки літак вилетить з Мінська, його екстрено посадять в Києві для арешту бойовиків.

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Потім білоруський президент Олександр Лукашенко спочатку навіть був не проти, але потім різко змінив свою позицію і відпустив їх у Росію.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав "вигаданою" історію про спецоперацію із затриманням бійців приватної військової компанії "Вагнер", яку нібито планували українські спецслужби.

Колишній глава ГУР Кирило Буданов прокоментував чутки про спецоперацію СБУ по найманцям Вагнера. Він заперечує, що українські спецслужби могли обманом заманити бойовиків до Мінська.

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