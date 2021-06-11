Розстріл сімох атошників під Житомиром: сім'ї загиблих очікують довічного вироку

Дружина одного із загиблих обурена поведінкою обвинуваченого – каже, що той поводиться зухвало і крутить дулі прямо в суді. Незабаром має бути вирок

/ Фото: Нацполиция

В Україні завершується судовий процес з наймасовішого вбивства останніх років, коли загинули відразу сім людина. Нагадаємо, в травні минулого року поблизу села Новоселиця Житомирської області були розстріляні семеро – атошники, які приїхали відпочити і порибалити на місцевому ставку.

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За підозрою в їх вбивстві був затриманий місцевий житель, 58-річний Анатолій Захаренко, який був знайомим убитих. Під час розстрілу вижила одна людина.

Родичі загиблих вимагають довічного ув'язнення

Як ми з'ясували, за оцінками обох сторін, судовий процес завершується. Не виключено, що протягом одного-двох місяців буде винесено вирок.

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Родичі розстріляних приходять на суди з фотографіями вбитих на футболках. Фото: сторінка Інни Вульчин

"Раніше ми не спілкувалися з пресою, бо не мали права розголошувати певну інформацію. Чекали, поки вона буде озвучена в суді, – каже дружина одного з розстріляних чоловіків, Інна Вульчин. – Зараз ситуація інша. Судовий процес дійсно фінішує. Уже відбувся допит Анатолія Захаренка в суді, але відбувся без нас. Це сталося через те, що про це ключове засідання ми були повідомлені пізно. В цьому ми побачили упередженість. Далі суддя сказала готуватися до дебатів. Чи відбудуться вони 1 липня, на наступному засіданні – питання".

За словами Інни Вульчин, у Анатолія Захаренка дуже часто змінюються версії події – від допиту до допиту.

"Спочатку у нього була версія про те, що на нього мало не з ножем нападали. Потім, коли у нього з'явився адвокат, прозвучала версія, що гості задумали його вбити, але перед вбивством пішли спати. Всі ці версії дивують. Якщо ж говорити про мотиви, чому було вбито семеро людина, то можу сказати так: він (Захаренко – Авт.) дуже запальна людина. Є інформація, що в 2015 році він погрожував сусідові рушницею", – каже Інна Вульчин. 2018-й, два роки до розстрілу. Анатолій Захаренко на фото внизу в червоній майці. Фото надано Інною Вульчин

У той же час Інна Вульчин каже, що навіть через рік не вірить у те, що на березі ставка між чоловіками стався конфлікт.

Май 2020-го, за кілька годин до розстрілу. Фото надано Інною Вульчин

"Я досі не вірю, що тоді (перед розстрілом – Авт.) Був конфлікт. Цю версію не підтверджує ніхто, крім нього самого. В альтанці з ним були люди, з якими він не раз сидів за столом. Тобто, це були не ті люди, які могли його чимось зачепити, образити..."

За її словами, при цьому обвинувачений йшов вбивати з необхідним запасом боєприпасів.

"На засіданнях він не заперечував, що стріляв він", – каже Вульчин.

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І додала, що і вона, і родичі інших загиблих сподіваються, що Захаренко отримає довічний термін.

Обвинувачений у вбивстві Анатолій Захаренко в суді. Фото: сторінка Інни Вульчин

В якості однієї з характеристик обвинуваченого Інна Вульчин навела такий приклад:

"Коли я його фотографувала, то він показав мені дулю..."

Захисник: "Він не заперечує, що стріляв"

Адвокат обвинуваченого, столичний юрист Ігор Черезов також прокоментував хід судового процесу.

"У справі достатньо доказів, які допомагають і нам – захист. На мій погляд, суд максимально об'єктивний", – говорить Черезов. За його словами, версія про те, що Захаренко розстріляв сплячих, будучи п'яним – не знайшла підтвердження. На наш уточнююче запитання, що саме не знайшло підтвердження – сон людей або те, що їх розстрілював Захаренко, Черезов відповів так: "Не знайшло підтвердження те, що вони спали, і те, що він розстрілював їх сплячими. Можна придумувати все, що завгодно, але балістика – точна наука". При цьому Черезов говорить, що Захаренко не вважає себе "до кінця винним": "Він не заперечує, що стріляв він. Є версія самозахисту, і я думаю, що вона навряд чи буде спростована стороною обвинувачення".

За словами Черезова, він ставить під сумнів умисел вбивати вісьмох людей. "Адже є один вижив", – уточнює Черезов.

Очевидець: "Я врятував людину, сховавши її у себе"

Втім, цей нюанс спростував місцевий житель Новоселиці, який врятував у своєму будинку єдиного вцілілого. Відразу після розстрілу ми розшукали цього очевидця наслідків трагедії.

"Якби я не відкрив цієї людини двері вночі, то він був би восьмим убитим. За моєю інформацією, стрілок шукав цього хлопця. Все було так: хлопець, який утік з місця розстрілу, стукав до багатьох у двері, але йому ніхто не відкривав", – розповів нам житель Новоселиці Сергій.

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У свою чергу, в МВС відразу після розстрілу про вижилого повідомили так:

"Лише один, почувши постріли, встиг втекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію".

Нагадаємо, в своїх перших зведеннях МВС повідомляло про те, як саме починався розстріл сімох людей.

Про те, як все починалося, докладніше розказано в сюжеті.