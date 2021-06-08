Розстріл сім’ї під Житомиром: вбивця знав своїх жертв і вбив через борг

Моторошна історія сталася на Житомирщині. Там чоловік розстріляв крізь вікно спляче подружжя. Глава родини загинув, його дружина в тяжкому стані у лікарні. Дивом вціліла донька. Відомо, що вбивця добре знав свою жертву. Навіщо нелюд влаштував жорстоку розправу?

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На місці з’ясовував кореспондент "Сьогодні" Артем Джепко.

Стрільцеві, якого затримали – 58 років, його добре знало подружжя. За інформацією поліції, вони нібито заборгували йому гроші. Медики борються за життя потерпілої Ірини Міненко. ЇЇ стан вкрай тяжкий, але, як кажуть лікарі, якщо врахувати ті травми, яких зазнала жінка, те, що вона досі жива – це дуже добрий знак.

Лікар-хірург Коростишівської ЦРЛ Оксана Пендура розповідає:

"Стан хворої в край важкий. Вона надійшла з множинними пораненням черевної порожнини, ушкодженням товстого та тонкого кишківника, відкритим переломом стегна, ушкодженням кісток тазу. На даний момент хвора перебуває на ШВЛ".

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Зловмисник прийшов на подвір’я подружжя Міненків близько першої ночі. Стріляв крізь вікно. 46-річний Сергій, глава родини загинув на місці. Ми поговорили з місцевими, які чули постріли, кажуть шоковані тим, що сталося. Адже родина Міненків завжди була привітна, ніколи ні з ким не конфліктували. Кажуть, що родина була проста, їздила на Захід працювати по безвізу, але мільйонних статків не заробила.

На щастя, дитина, яка під час стрілянини теж була в будинку, але в сусідній кімнаті, не постраждала. Її забрала бабуся. Родичі розмовляти з пресою відмовляються. Загиблий працював далекобійником у Польщі, кажуть місцеві. Дружина – домогосподарка. Після такого вбивства в селі всі неабияк налякані.

Місцева жителька Любов Колосівська розповідає, що в селі кілька разів обкрадали хати, були бійки, але не було стрілянини.

Зараз стрілець у СІЗО. За умисне вбивство наступні 15 років він найімовірніше проведе за ґратами.

Також нагадаємо, у Новоселиці Житомирської області чоловік застрелив семеро людей, які приїхали на риболовлю.