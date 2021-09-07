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СЬОГОДНІ Новини України

Наснилося, що треба когось вбити. Нові подробиці розстрілу вчителів з арбалета в Полтаві

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
7 вересня, 14:30
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Дівчину підозрюють у скоєнні замаху на умисне вбивство
Арбалет зі стрілами вилучили правоохоронці. Фото: ГУНП
Арбалет зі стрілами вилучили правоохоронці. Фото: ГУНП

У Полтаві дівчині, що поранила з арбалета двох вчителів в школі, повідомили про підозру. Також вона розповіла про причини свого вчинку.

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Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.

Зазначається, що зазначеної дівчині повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("замах на умисне вбивство").

Потреба у вбивстві прийшла уві сні – так пояснила правоохоронцям свої дії підозрювана.

Як пише видання poltava.to, 19-річна Таїсія уточнила, що в ніч з 4 на 5 вересня їй наснилося, що вона повинна когось вбити. Чому саме вчителів школи, де вона певний період вчилася, поки невідомо. В якості зброї вона вибрала арбалет, який їй на день народження подарували батьки.

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Затримана Таїсія – студентка Національного університету цивільного захисту України, де вчиться на психолога.

Також відомо, що дівчину направили на огляд, але результатів експертизи ще немає.

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Що сталося

  • У Полтаві вранці 6 вересня на території школи №11 дівчина поранила з арбалета двох вчителів.
  • Педагоги отримали травми, загрози їхньому життю немає. У однієї жінки травмована рука, в іншої – тулуб.
  • Порушницею виявилася 19-річна місцева жителька. Встановлено, що дівчина вчилася в цій школі до 4-го класу. Фігурантку злочину затримали.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі школяр бризнув вчительці в обличчя з газового балончика.

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Також нагадаємо, під Харковом зловмисник напав на школу і побив директора і вчителів.

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