Розстріляли просто під під'їздом: у Миколаєві жорстоко вбили місцевого бізнесмена (фото)

Стрілянина сталася в одному із дворів Миколаєва, вогонь відкрили у бік двох чоловіків

У Миколаєві із рушниці розстріляли бізнесмена. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві увечері 17 листопада із рушниці розстріляли місцевого бізнесмена. Злочинець втік, поліція оголосила спецоперацію.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

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Стрілянина сталася на вулиці Сінній, правоохоронцям зателефонували місцеві жителі та розповіли про те, що чули постріли. Це сталося близько 20.15.

Постраждалі

На місці події поліцейські виявили двох чоловіків. Один із них загинув від вогнепальних поранень. Другого постраждалого передали медикам.

За інформацією місцевих ЗМІ, убитий – 51-річний Ігор Пліндик, який має відношення до будівельного бізнесу.

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Що відомо про стрілка

З місця події він утік. Незабаром в одному з дворів багатоповерхівок за кілька кварталів від місця злочину було виявлено мисливську рушницю з плямами, схожими на кров.

Рушниця була все в крові. Фото: поліція

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"В даний час встановлюється, чи правда в постраждалих стріляли саме з цієї зброї. Рушниця буде вилучена і направлена на експертизу" , – повідомили у поліції.

Порушено кримінальну справу за статтею про умисне вбивство (ст. 115 КК). Для того, щоб упіймати зловмисника введено спецоперацію.

Фото: поліція

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