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Третьякова, яка розмырковувала про "низьку якість" дітей, зганьбилася з англійською (відео)

17 травня, 20:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Народний депутат, яка прославилася скандальними висловлюваннями, виявляється не дуже дружить з іноземними мовами

Галина Третьякова

Галина Третьякова / Фото: Facebook

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова, яка раніше "прославилася" висловлюванням про "низьку якість" дітей, показала вкрай невисоку якість англійської мови на засіданні погоджувальної ради парламенту, яке відбулося у понеділок, 17 травня.

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Відео опублікував телеграм-канал "Недоторкані".

На ньому чутно, як народний депутат читає нескладну фразу англійською, абсолютно не дотримуючись правил вимови і запинаючись.

Assistive products for person with disability, classification and terminology (Допоміжні пристрої для людей з обмеженими можливостями, класифікація і термінологія. – Ред.) – саме цю фразу читала Третьякова.

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Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова розсмішила користувачів мережі своєю реакцією на виступ президента Володимира Зеленського.

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Ми також писали, що Галина Третьякова вважає, що секс-індустрію потрібно вивести з тіні, щоб держава могла контролювати цю сферу.

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