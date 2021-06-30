Розбиті стіни та обдерті шпалери: що залишили по собі чиновники у Кончі-Заспі (відео)

Держава намагається у судах домогтися відшкодування збитків на сотні тисяч гривень, а деякі колишні орендарі вважають, що їм ще й винні

Деякі ексчиновники, яких виселили з державним дач у Кончі-Заспі у зв’язку з "великим переселенням" Володимира Зеленського, залишили по собі розбиті стіни, обідрані шпалери та збитки на сотні тисяч гривень. А заяви до поліції, складені на них адміністрацією держдач, поки безрезультатні. Інші самі судяться з державою, вимагаючи компенсації.

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Хто саме залишив по собі "руїни" та яких збитків завдано державі, а хто вважає, що йому ще й винні, з’ясував Євген Назаренко для новин "Сьогодні".

Хто хоче грошей

Серед тих, хто готові виїхати з державних дач, тільки якщо їм повернуть гроші за ремонт, наприклад, нині підприємиця Ольга Заліско, яка оцінила його у три мільйони гривень.

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Пані Заліско на зв'язок не виходить, та юристи кажуть, що її навряд чи чекає перемога в суді, адже в договорі чітко прописано – гроші за ремонт орендарю не повертаються.

Вимагає компенсації від держави і відсторонений скандальний суддя Конституційного Суду Олександр Тупицький, з яким, до речі, ще восени розірвали договір оренди через борги.

Також у списку "вимагачів" – колега Тупицького – суддя Ігор Сліденко.

Хотів повернути гроші і один відомий скандальний пластичний хірург, утім, з ним усі суперечки зрештою владнали.

"Розвалили" та поїхали

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Керівництво дач Кончі-Заспи зі свого боку теж подало два позови на недобросовісних орендарів, які ремонту не робили, а те, що було зроблено до них, добряче попсували. Але вони не бажають ані платити, ані ходити на судові засідання, ще й самі позиваються до суду.

Перший у списку – колишній начальник головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба.

Оренда його будинку площею 500 квадратів вартує приблизно 250 тисяч гривень на місяць – звідки у держслужбовця, тим більше посадовця міністерства такі гроші – окреме питання. Крым того пан Бурба нібито вклав ще й 7 мільйонів в облагородження цієї території.

Коли в травні президент наказав провести аудит державних дач у Кончі-Заспі і попросили на вихід понад дві сотні експосадовців, виїхав і Василь Бурба, але залишив по собі справжній погром.

"Пошкоджені басейн, пошкоджені труби, пошкоджена система відеонагляду, пошкоджена система телебачення та інтернету, пошкоджений гараж, відвалена плитка, батареї також пошкоджені", – розповіла в. о. заступника директора відпочинку Анна Онофрійчук.

А син судді Конституційного суду Олександра Литвинова залишив по собі зірвані шпалери та потрощену плитку в номері, який орендував. Він другий у рейтингу тих, хто завдав великих збитків будинку відпочинку – 320 тисяч гривень.

"Ви бачите, розбиті стіни, ось плитка. Плитка і деякі елементи декору так само були демонтовані. Коли номер здається в користування, він здається в нормальному стані", – каже директор будинку відпочинку Олександр Гурін.

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На Литвинова-молодшого також написали заяву в поліцію. Але він її ігнорує. До речі, у сусідньому номері живе його мати, яка крізь шапиринку у дверях підтвердила, що платити ніхто не збирається.

"Мой сын cдал номер, его выпустили, что было сделано вами после того, как он выехал из номера – я не знаю", – заявляє Лариса Литвинова та навіть відмовляється розмовляти з Олександром Гуріним.

Свої державні дачі вже покинули добровільно 20 експосадовців, а вісім рішуче відмовились. З іншими ще ведуть перемовини.

На дачах планують соціальні проєкти

Після того, з дач Кончі-Заспи виїдуть чиновники – тут планують робити різні соціальні проєкти. Уже фунціонує будинок сімейного типу – там мешкає Олександра, батьки якої померли від коронавірусу, а брат наклав на себе руки. У свої 22 роки вона взяла опіку над десятьма дітьми.

"Я с этими детьми росла, все свои последние 10 лет, и дети уже взрослые – 10-16 лет – поэтому у нас все по семйному, поддержка друг друга – это самое главное", – каже Олександра Цисаренко.

Також маєтки у Конча-Заспі планують віддати під наукові та мистецькі проєкти.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і резиденцій у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці і визначити, хто там тепер живе і на яких підставах.

Ми також писали, що після анонсованого президентом Володимиром Зеленським виселення колишніх чиновників з держдач у Кончі-Заспі, виселені можуть отримати мільйонні компенсації. Зокрема глава МОЗ часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова претендує на 11 млн гривень.