Фото дня. Зеленський сходив на шашлики з журналістами

Президент України Володимир Зеленський сходив на шашлики з журналістами. Так глава країни відзначив професійне свято працівників ЗМІ.
Фото відпочинку президент опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Фото: zelenskiy_official, Instagram
Зеленський зазначив, що смажили шашлики вони самостійно. На фото видно, що м'ясо готували на великих мангалах.
Фото: zelenskiy_official, Instagram
"Цього разу — шашлик, приготований власноруч, чудова погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі запитання і мої чесні відповіді. Приємно, що такі зустрічі стали вже гарною традицією", – написав він у публікації.
Фото: zelenskiy_official, Instagram
Нагадаємо, минулого року 6 червня Зеленський покатався з журналістами на велосипедах.
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