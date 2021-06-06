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Фото дня. Зеленський сходив на шашлики з журналістами

6 червня, 10:56

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Президент з представниками ЗМІ разом смажили м'ясо на природі і розмовляли на різні теми

Президент України Володимир Зеленський сходив на шашлики з журналістами. Так глава країни відзначив професійне свято працівників ЗМІ.

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Фото відпочинку президент опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Фото: zelenskiy_official, Instagram
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Фото: zelenskiy_official, Instagram

Зеленський зазначив, що смажили шашлики вони самостійно. На фото видно, що м'ясо готували на великих мангалах.

Фото: zelenskiy_official, Instagram

Фото: zelenskiy_official, Instagram

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"Цього разу — шашлик, приготований власноруч, чудова погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі запитання і мої чесні відповіді. Приємно, що такі зустрічі стали вже гарною традицією", – написав він у публікації.

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Фото: zelenskiy_official, Instagram

Фото: zelenskiy_official, Instagram

Нагадаємо, минулого року 6 червня Зеленський покатався з журналістами на велосипедах.

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

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