"Викриють терористів Путіна": нові подробиці про фільм Bellingcat

Автор фільму в Києві вже поспілкувався з колишнім президентом і високопоставленими розвідниками

Фільм про гучне розслідування Bellingcatщодо зриву української спецоперації із затримання російських найманців ПВК "Вагнер" вийде у двох частинах.

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Про це в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов після зустрічі з автором розслідування Христо Грозєвим.

Хто давав інтерв'ю Bellingcat у Києві

Два високопоставлені співробітники Головного управління розвідки Міноборони, які брали участь у спецоперації із захоплення вагнерівців.

П'ятий президент Петро Порошенко, який санкціонував початок спецоперації.

Агент НАБУ Євген Шевченко, який один з перших написав про провал спецоперації.

Народний депутат Михайло Забродський (запросив на засідання комітету з оборони командира спецназу ГУР МО, який розповів депутатам про хід операції та її провал).

Юрій Бутусов.

Грозєв (зліва) і Бутусов

За словами журналіста, буде випущено дві частини розслідування.

"Перша частина запланована на кінець березня, точна дата не визначена, робота триває. Це буде коротка версія розслідування. Друга частина – це буде великий документальний фільм для Netflix, там ще багато роботи, швидше за все, робота може бути завершена восени цього року", – розповів Бутусов.

Що буде у фільмі?

Головна мета Грозєва – показати і викрити діяльність російських спецслужб і терористів Вагнера, каже Бутусов.

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Унікальна спецоперація ГУР МО і спецслужб США, яка не має аналогів, викликала інтерес Bellingcat, оскільки саме українська розвідка отримала від самих терористів детальну інформацію про їхню діяльність, яка дає змогу за допомогою аналізу баз даних зібрати докази про багато російських терористичних операцій.

"Найбільше фільм Bellingcat буде викривати терористів Путіна, головний удар спрямований в цьому напрямку. Фільм буде, безумовно, дуже видовищний, і найважливіше – зрозумілий на Заході", – резюмував він.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Bellingcat анонсував розслідування про зрив масштабної спецоперації із затримання в Білорусі бійців російської ПВК Вагнера, які брали участь у бойових діях на Донбасі й воювали проти ЗСУ.

Днями відомий журналіст Дмитро Гордон натякнув, що результати розслідування Bellingcat будуть оприлюднені 15 березня і вони вразять українське суспільство, вся країна переживе "важкий день".

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