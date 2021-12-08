Чи святкуватимемо Новий рік і загрозу нового локдауну: головне про COVID-ситуацію в Україні

Прогнозують, що до кінця 2021 року смертність від коронавірусу продовжить знижуватися

Проведення масовий заходів під час карантину дозволене за певних умов. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація з коронавірусом в Україні поступово стабілізується. Водночас через поширення в світі нового штаму "Омікрон" виникають питання, коли він потрапить в нашу країну, чим цей штам небезпечний і чи вдасться спокійно пройти новорічні свята.

Новини "Сьогодні" розповідають найважливіше про "Омікрон" та загрозу нового локдауну. Все, що відомо на дану мить – в матеріалі нижче.

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Статистика в Україні

Протягом минулої доби, 7 грудня, в Україні зафіксували 9 371 нових випадків COVID-19, що на 716 випадків менше, ніж попередньої доби.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 998 людей;

летальних випадків – 450;

одужало – 26 804 людини.

Вакцинація

За минулу добу 199 765 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1519;

Вінницька область – 369;

Волинська область – 379;

Дніпропетровська область – 358;

Донецька область – 723;

Житомирська область – 187;

Закарпатська область – 329;

Запорізька область – 530;

Івано-Франківська область – 166;

Київська область – 489;

Кіровоградська область – 137;

Луганська область – 147;

Львівська область – 413;

Миколаївська область – 305;

Одеська область – 284;

Полтавська область – 705;

Рівненська область – 397;

Сумська область – 274;

Тернопільська область – 184;

Харківська область – 309;

Херсонська область – 201;

Хмельницька область – 390;

Черкаська область – 376;

Чернівецька область – 122;

Чернігівська область – 78.

Карантинні зони в Україні 8 грудня

Ситуація залишилася майже без змін, лише Полтавська область перейшла з "помаранчевої" в "жовту" зону.

"Червона зона"

Вінницька область

Волинська область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

Миколаївська область

Сумська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область.

"Помаранчева зона"

Донецька область

"Жовта зона"

м. Київ

Дніпропетровська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Чернівецька область.

Чи будуть масові заходи на Новий рік

В Україні під час карантину у "жовтих" та "червоних" зонах заборонено проведення масових заходів. Йдеться про культурні, спортивні, розважальні, соціальні, релігійні, рекламні, наукові, освітні та інші професійні тематичні заходи.

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Заборона не діє, якщо всі учасники та організатори отримали щеплення проти COVID-19 або мають негативний результат тестування або сертифікат про одужання.

Проте існує різниця у використанні документів про щеплення для участі та проведення масових заходів на різних рівнях епіднебезпеки.

Новий локдаун

В Україні до кінця 2021 року смертність від коронавірусу продовжить знижуватися. Водночас наступного року є ризик повторного спалаху.

За прогнозами KSE, найбільший ризик повторного спалаху очікується на початку 2022 року.

Як розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко, до кінця року очікується продовження зниження смертності за всіма сценаріями. І вже з наступного року може бути повторний спалах, особливо з огляду на зовнішню загрозу європейських країн, де видно тренд перекидання спалаху в ті країни, в яких захворюваність менша.

"Омікрон" є лише потенційною загрозою

За словами Ганіченко, "Омікрон" залишається потенційною загрозою. Ключове слово "потенційне", тому що він ще не досліджений. Наразі з'являються різні думки щодо "Омікрону".

"Однак чекаємо на підтверджені дані. Поки що можемо говорити про потенційну загрозу, але не називаємо цей варіант коронавірусу загрозою для миру та України", – зазначив експерт

Чи є випадки зараження "Омікроном" в Україні?

Станом на 7 грудня в Україні не було виявлено штам "Омікрон". Водночас всі зразки, які не будуть визначені як "Дельта"-штам підлягатимуть обов’язковому повногеномному секвенуванню.

Міністерство закордонних справ уже рекомендувало громадянам України утриматись від поїздок до країн, де виявили штам "Омікрон".

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