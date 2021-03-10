Дозвіл на зброю за 5-10 тисяч: поліцейські попалися на злочинній схемі

Посадові особи Нацполіціі організували масштабну злочинну схему видачі дозволів на зброю. Її учасники щомісяця оформляли понад 200 незаконних дозволів за грошову винагороду. Їх викрили.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, один з керівників Департаменту превентивної діяльності Нацполіціі створив і очолив злочинну групу з числа працівників дозвільних систем в областях, а також цивільних осіб – працівників і власників магазинів з продажу зброї.

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Всупереч встановленому законом порядку вони оформляли і видавали дозволи на придбання і зберігання зброї різного типу, а також продовжували терміни їх дії за "винагороду" в 5-10 тисяч гривень.

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Серед їхніх "клієнтів" були представники організованих злочинних угруповань, особи, які підозрюються в скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів.

Наразі слідством встановлено понад 800 фактів видачі за такою схемою дозволів на придбання зброї, повідомили в Офісі генпрокурора.

Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці у співпраці з Євроюстом та Європолом розкрили міжнародну шахрайську схему з відмивання незаконно отриманих коштів.

Відео: Офис генпрокурора

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