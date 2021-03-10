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Дозвіл на зброю за 5-10 тисяч: поліцейські попалися на злочинній схемі

10 березня, 13:32

Денис Беспалов Денис Беспалов

Злочинну групу очолив один із керівників Департаменту превентивної діяльності

Посадові особи Нацполіціі організували масштабну злочинну схему видачі дозволів на зброю. Її учасники щомісяця оформляли понад 200 незаконних дозволів за грошову винагороду. Їх викрили.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, один з керівників Департаменту превентивної діяльності Нацполіціі створив і очолив злочинну групу з числа працівників дозвільних систем в областях, а також цивільних осіб – працівників і власників магазинів з продажу зброї.

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Всупереч встановленому законом порядку вони оформляли і видавали дозволи на придбання і зберігання зброї різного типу, а також продовжували терміни їх дії за "винагороду" в 5-10 тисяч гривень.

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Серед їхніх "клієнтів" були представники організованих злочинних угруповань, особи, які підозрюються в скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів.

Наразі слідством встановлено понад 800 фактів видачі за такою схемою дозволів на придбання зброї, повідомили в Офісі генпрокурора.

Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці у співпраці з Євроюстом та Європолом розкрили міжнародну шахрайську схему з відмивання незаконно отриманих коштів.

Відео: Офис генпрокурора

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