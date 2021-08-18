Разумков скликає позачергову сесію Верховної Ради. Про що піде мова?

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту. Вона відбудеться напередодні 30-річча Дня Незалежності України – 23 серпня о 16:00.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
"Відповідно до Розпорядження, розглядатиметься проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації (№ 5775)", сказано в розпорядженні.
Позачергове засідання відбудеться за наявності 156 народних депутатів.
Чи змусить "Кримська платформа" Росію забратися з Криму? Зеленський відповів "Сьогодні"
Кримська платформа
- Затверджений парламентом документ з'явиться в день відкриття саміту "Кримська платформа", який за ініціативи президента України Володимира Зеленського відбудеться саме 23 серпня.
- Кількість учасників саміту складає вже 34 країни. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
- Раніше Кулеба зазначав, що на саміті "Кримська платформа" буде підписано спільну декларацію представниками десятків країн світу про деокупацію українського Криму.