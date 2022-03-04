Розвідка України розсекретила плани окупантів щодо дезінформації українців

Російські військові змінили тактику дій в Україні

Оккупанты решили сменить тактику действий и будут заниматься вбросами / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом ворог активізуватиме проведення інформаційних операцій проти нашої держави. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України на своїй сторінці. Facebook.

"Не виконавши завдання з військового бліцкригу, російська федерація переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України. Водночас російські окупанти приділяють значну увагу активізації інформаційно-психологічних операцій", – йдеться у повідомленні.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів.

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"Закликаємо українців бути пильними, вірити в Збройні Сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел", – зазначили у ГУР МО України.

Напередодні Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, які канали у Телеграмі перебувають під контролем спецслужб РФ та поширюють дезінформацію з метою дестабілізації ситуації в нашій країні на тлі розв'язаної Москвою війни в Європі.

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