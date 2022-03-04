Розвідка України розсекретила плани окупантів щодо дезінформації українців

Найближчим часом ворог активізуватиме проведення інформаційних операцій проти нашої держави. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України на своїй сторінці. Facebook.
"Не виконавши завдання з військового бліцкригу, російська федерація переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України. Водночас російські окупанти приділяють значну увагу активізації інформаційно-психологічних операцій", – йдеться у повідомленні.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів.
"Закликаємо українців бути пильними, вірити в Збройні Сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел", – зазначили у ГУР МО України.
Напередодні Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, які канали у Телеграмі перебувають під контролем спецслужб РФ та поширюють дезінформацію з метою дестабілізації ситуації в нашій країні на тлі розв'язаної Москвою війни в Європі.
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