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Розвиток місцевих доріг буде пріоритетом у 2021 році – Кирило Тимошенко

18 березня, 16:34

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вони повинні стати якісними для тих, хто подорожує

Команда Президента Володимира Зеленського в цьому році зробить розвиток місцевих доріг одним з пріоритетних напрямків роботи.

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Про це заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко сказав на форумі "Управління місцевими дорогами", передає Укрінформ.

"Цього року ми робимо більшу кількість доріг. І саме місцеві дороги, саме їх розвиток для нас є таким новим пріоритетом, адже люди у переважній кількості, звичайне населення, їздить саме місцевими дорогами. Як Укравтодор, так і Кабінет Міністрів, Офіс Президента хочуть зробити величезний фокус саме на місцеві дороги, на їх якість, на швидкість їх відновлення і на гарантії, звісно, щоб через рік ми не переробляли ці дорог", – зазначив Тимошенко.

За його словами, ще минулого року керівництву країни вдалося багато зробити для розвитку дорожньої галузі. Однак коронавірус не відступає, українці більше подорожуватимуть Україною, а отже дороги мають бути якісними.

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Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента України та координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році буде відремонтовано та побудовано 6500 км доріг і 245 штучних споруд.
Раніше ми повідомляли, що в Україні вперше за 30 років може з'явитися автобан. Вже найближчим часом буде оголошено про відкритий конкурс для відбору приватного інвестора.

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дороги Укравтодор Кирило Тимошенко
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