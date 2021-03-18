Розвиток місцевих доріг буде пріоритетом у 2021 році – Кирило Тимошенко

Вони повинні стати якісними для тих, хто подорожує

Команда Президента Володимира Зеленського в цьому році зробить розвиток місцевих доріг одним з пріоритетних напрямків роботи.

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Про це заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко сказав на форумі "Управління місцевими дорогами", передає Укрінформ.

"Цього року ми робимо більшу кількість доріг. І саме місцеві дороги, саме їх розвиток для нас є таким новим пріоритетом, адже люди у переважній кількості, звичайне населення, їздить саме місцевими дорогами. Як Укравтодор, так і Кабінет Міністрів, Офіс Президента хочуть зробити величезний фокус саме на місцеві дороги, на їх якість, на швидкість їх відновлення і на гарантії, звісно, щоб через рік ми не переробляли ці дорог", – зазначив Тимошенко.

За його словами, ще минулого року керівництву країни вдалося багато зробити для розвитку дорожньої галузі. Однак коронавірус не відступає, українці більше подорожуватимуть Україною, а отже дороги мають бути якісними.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента України та координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році буде відремонтовано та побудовано 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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