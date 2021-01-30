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Розігралася негода: в Україні знеструмлено понад 100 населених пунктів

30 січня, 09:35

Ольга Литвин Ольга Литвин

У двох областях України проблеми з електропостачанням тривають

Через сильні пориви вітру з мокрим снігом і дощем сьогодні, 30 січня, залишилися знеструмленими 108 населених пунктів у двох областях України.

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Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Унаслідок спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 75 населених пунктів у Одеській області та 33 – у Миколаївській.

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Відновлюють електропостачання бригади обленерго.

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Нагадаємо, на вечір п'ятниці, 29 січня, через негоду в Україні знеструмленими залишалися 182 населені пункти в чотирьох областях, а саме: Одеській – 100, Миколаївській – 78, Кіровоградській – 3 і Дніпропетровській – 1.

Крім того, синоптики попереджають про подальше погіршення погодних умов. В Україні в суботу, 30 січня, буде досить вітряно. Очікуються опади й ожеледиця.

Дивіться в сюжеті, як комунальникам і рятувальникам удалося розчистити шлях:

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негода Миколаївська область Одеська область Украина знеструмлені ЛЕП населені пункти
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