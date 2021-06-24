Реакція Британії на "обстріл" есмінця, вірус "Дельта" і вакцинація дітей – головні новини СЬОГОДНІ

Колаж "Сьогодні"

24 червня ВООЗ вперше рекомендувала вакцинацію дітей від COVID-19, у Росії відреагували на прийняту ПАРЄ жорстку резолюцію щодо Криму, а в Британії заявили, що після інциденту в Чорному морі їм не завадять ходити біля берегів Криму.

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"Сьогодні" зібрали головні новини четверга.

Чи варто боятися нового штаму коронавірусу?

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, чим небезпечний новий штам "Дельта". Цей вірус відрізняється тим, що він заразніший і серед хворих з цією мутацією більше важких випадків.

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Якщо у колектив з 10 осіб прийшла одна зі штамом "Дельта" – усі інші дев'ять захворіють.

Однак Ляшко запевнив, що вакциновані українці захищені від штаму "Дельта". Усі тест-системи визначають новий штам, а лікується він так само.

Британія впевнена, що їй не перешкодять ходити біля берегів Криму

Після інциденту з британським есмінцем у Чорному морі міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що флоту країни не завадять ходити біля берегів окупованого Росією Криму.

Він підкреслив, що королівський флот завжди дотримуватиметься міжнародного морського права.

Джонсон "умив" Росію після інциденту з есмінцем

Реклама Борис Джонсон назвав маршрут британського есмінця біля Криму законним. Фото: колаж "Сьогодні"

Британський прем'єр Борис Джонсон м'яко нагадав Кремлю про злочини проти України і не згоден з тим, що їхній есмінець порушив кордон РФ – адже "це частина суверенної української території".

Реакція РФ на резолюцію ПАРЄ щодо Криму

Петро Толстой незадоволений резолюцією ПАРЄ. Колаж "Сьогодні"

Асамблея Ради Європи різко виступила проти злочинів окупантів у Криму, але Москві, як завжди, плювати. Голова російської делегації у ПАРЄ стверджує, нібито прийнята жорстка резолюція щодо Криму не матиме жодних наслідків для Росії.

ВООЗ вперше рекомендувала вакцинацію дітей від COVID-19

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ВООЗ рекомендує включити дітей з хронічними захворюваннями до пріоритетних груп вакцинації.

Однак у ВООЗ зазначають, що вакцинація дітей менш термінова, ніж людей похилого віку, людей з хронічними захворюваннями і медичних працівників.

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