Реальна загроза чи диверсія? Психолог про причини масових "мінувань" в Україні

У великих містах "мінерам" "цікавіше" влаштовувати подібне через велике скупчення людей і можливий резонанс

В Україні останнім часом багато "мінувань", тож людей евакуюють. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні нова низка хибних мінувань черговий етап гібридної війни проти нашої країни. Жертвами "мінерів" останнім часом стали тисячі людей, евакуйованих з вокзалів, аеропортів та ТРЦ.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що кажуть психологи?

"Велика ймовірність, що низка цих повідомлень про замінування – диверсія", – таке припущення озвучила нам соціальний психолог, кандидат психологічних наук Ольга Плетка. – Розслідувати таке – завдання спецслужб. Я ж вважаю важливим розповісти про те, як потрібно реагувати у ситуації тим, хто опинився у вирі подій".

На думку психолога, у великих містах "мінерам" "цікавіше" влаштовувати подібне через велике скупчення людей і можливий резонанс. У таких "мінерів" є можливість посіяти паніку серед великої кількості людей, що може сприяти появі некерованої, небезпечної для самих людей, натовпу, що біжить, де можливе виникнення тисняви і небезпечних для життя реакцій (можна впасти, щось випустити, придушити себе шарфом, що розвівається).

До того ж, повідомляючи про "мінування", організатори отримують, як мінімум, задоволення у передчутті реакцій на дзвінок: відчувають певну владу над спецслужбами (адже слухаються – перевіряють), у декого з них може виникати відчуття переваги над іншими людьми, з'являтися певна роль "вершителя доль", "господаря життя", може також проявлятися відчуття помсти з якихось лише їм відомих причин і тоді такі дзвінки для них виглядають як акт справедливості й відплати.

Останнім часом в Україні часто "мінують" школи, аеропорти та інші установи. Фото: колаж "Сьогодні"

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Як вижити, якщо опинився в "замінованій" будівлі

"Якщо вже так сталося, що ви опинилися в такій будівлі, чи це вокзал, аеропорт чи будь-що, то заради власної безпеки важливо не бігти, а постаратися або просто нестись з натовпом, або, по можливості, вийти з нього", – каже Ольга Плетка. – Це потрібно для того, щоб вас не затоптали в натовпі, що біжить".

Також важливо відійти убік від основного потоку і, не панікуючи, піти на безпечну відстань. Якщо вийти до краю не вдається, то вдихніть і розведіть зігнуті в ліктях руки трохи набік. Таким чином ви захистите свою грудну клітку від стискання.

До того ж, важливо бути подалі від великих людей або тих, хто має об'ємні сумки. Йти слід високо, піднімаючи ноги і ставлячи їх на повну стопу (не можна йти навшпиньки).

Не виключено, що кожен з нас може вчасно не відреагувати на вимогу залишити приміщення.

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"Якщо раптом ви не дізналися, не почули про замінування – під час евакуації спали, наприклад, або ви людина, яка погано чує, і залишилися в приміщенні, де вже працюють сапери, то ваше завдання – не відволікати фахівців від роботи. Ви таким чином – потенційно небезпечна людина, тому що вас можуть, простіше кажучи, прийняти не за того, ким ви є. Такі випадки у світовій практиці є", – розповіла Ольга Плетка.

У такий момент важливо не робити різких рухів, не бігти та не кричати. Краще зателефонувати на гарячу лінію СБУ чи до поліції й повідомити, що ви не почули про евакуацію і продовжуєте тут перебувати. Дзвонячи, важливо представитися, щоб не виникла підозра у провокації.

Цікавість може бути небезпечною

"У разі евакуації люди переживають різні почуття: від безсилля до паніки. Найчастіше це агресивність на ситуацію тому, що руйнуються плани, страх за своє життя тощо. На такі сильні емоції (злість, страх) організм забирає сили, необхідні для внутрішньої мобілізації та можливості опинитися у безпеці. До того ж, важливо не постраждати від своєї ж цікавості та бажання все докладно розглянути, викласти у сторіс тощо. Адже ніхто в таких випадках спочатку не знає, чи реальна небезпека чи хибний виклик, чи є вибухівка чи ні", – наголосила Ольга Плетка.

Потрібно постаратися відійти від небезпечного об'єкту на 1,5 км, вийти на відкриту місцевість, де немає будівель та дерев. У таких ситуаціях комусь з оточення може стати погано, тому потрібно не залишатися байдужим і постаратися допомогти хоча б тим, що викликати швидку.

За словами психолога, у такі моменти важливо й самому контролювати своє дихання.

"Від пережитого може виникнути тремтіння в колінах та інших суглобах. Раджу при вдиху міцно стиснути кулаки і на видиху розслабити, повторюючи кілька разів цикл напруги і розслаблення. Це допоможе мозку включитися та нормально працювати, критично оцінюючи ситуацію та обираючи оптимальні рішення", – повідомила вона.

Ольга Плетка додала, що бажано не потрапляти у таких випадках у натовп, також найкраще відійти на безпечну відстань. Вдома психолог рекомендує прийняти контрастний душ з мінімальною різницею температури чи ванну. Якщо ви хочете підбадьоритися, то підійде душ з прохолодною водою, якщо розслабитись – з теплою водою.

"До цього додам і те, що людина, опинившись очевидцем "мінування", може проживати так звану "травму свідка". Остання може мати певні наслідки для здоров'я, якщо не подбати про себе. Важливо зрозуміти, що ви живі та здорові", – каже Плетка.

Якщо ви помітили у себе підвищену тривогу, паніку, потрібно ненадовго уповільнити дихання і почати контролювати дихання (його швидкість, ритмічність тощо).

Якщо у вас є страх, тут допомагає аналіз події, коли ситуація розкладається на те, що сталося і що могло статися, тобто відокремити реальність від фантазій. Впоратися також допомагає посилене тупотіння ногами (1-3 хвилини) і тоді мозок розуміє, що вам нічого не загрожує, якщо ви можете заземлитися. Важливо опинитися в безпечному для вас місці.

Якщо страх не минає – допоможуть дивні слова

Якщо за кілька днів ви продовжуєте відчувати страх, тривогу і вам з різних причин нема кому розповісти про свою проблему, то є варіант самодопомоги. Можна стати біля дзеркала і розповісти про те, що відбувається, самому собі. Свідомості важливо виплеснути емоцію.

"У психології існує такий прийом, коли ми зберігаємо інтонацію, але говоримо абракадаброю. Не вкладаємо сенсу в слова, але інтонаційно розповідаємо про те, що сталося. Як це зробити? Ви стаєте біля дзеркала і кажете: "Я це пережив(-ла). Це було так". І далі не пов'язані сенсом окремі склади з інтонацією, що відповідає Вашим відчуттям. Наприклад, агугугігінагугу гувенагіги веве, жуїтра….. Важливо інтонаційно передавати пережитий досвід. Організм сам "підказуватиме" як говорити, – розповіла психолог.

Так, це добре допомагає впоратися, якщо говорити таким чином щонайменше 10 хвилин. Сильні емоції водночас йдуть, настає втома і бажання вимовляти один звук. Це і є завершення вправи.

Хвиля "мінувань" в Україні

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