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Реєстрація місця проживання онлайн – коли і як запрацює в Україні

6 березня, 06:00

Віталій Андронік Віталій Андронік

Менш ніж за місяць в Україні запускають електронну зміну місця реєстрації. Змінити прописку можна буде через "Дію"

З 1 квітня місце реєстрації можна буде змінити онлайн. Спочатку це зможуть зробити жителі великих міст, а до кінця року таку можливість обіцяють всім українцям.

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У Мінціфри кажуть, що збираються змінити підхід до прописки – зробити її декларативною. Будь-який українець сам зможе змінити місце реєстрації через сайт або додаток. Нікуди йти за довідками та печатками не доведеться. Як буде працювати електронна прописка, дізнався сайт "Сегодня".

Де і як запрацює електронна прописка?

Українці зможуть змінити місце реєстрації онлайн з 1 квітня. Це зможуть зробити жителі великих міст. Поки в Мінціфри не уточнюють, в яких саме.

"Після запуску послуги будуть поступово підключатися нові міста з найбільшою кількістю жителів і протягом року послуга масштабується на всю країну", – говорять в міністерстві.

Очевидно, спочатку електронна прописка запрацює в Києві та деяких обласних центрах. Наприклад, високі шанси мають Одеса, Харків, Дніпро.

Спочатку електронна прописка буде працювати тільки для тих, хто має ID-карту. Згодом у міністерстві обіцяють після змін до законодавства зробити послугу доступною і для власників паспорта старого зразка в формі книжечки.

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/ Фото: Анатолiй Бойко

Для зміни місця реєстрації потрібно буде зайти на портал або в додаток "Дія" і заповнити коротку заяву. При зміні місця реєстрації не потрібно буде окремо виписуватися зі старої адреси. Це буде відбуватися автоматично.

Хоча спочатку змінити місце реєстрації через додаток можна буде лише у великих містах, це не означає, що не можна буде виписатися з місця, де послуга не доступна. Наприклад, якщо людина зареєстрована в селищі або невеликому містечку, де послуги ще немає, то він все одно зможе виписатися, якщо зареєструється в Києві або іншому великому місті.

Може чужа людина прописатися у мене?

Для власника житла реєстрація відбудеться автоматично. Якщо в житло реєструється інша людина, тоді власник повинен підтвердити це. Йому прийде повідомлення на електронну пошту або в додаток з посиланням, по якій потрібно буде підтвердити цю реєстрацію.

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Безпідставно, без підтвердження власника ніхто в житло не зможе зареєструватися. Також можна буде виписатися – і для цього не потрібно підтвердження власника.

Дані про прописку автоматично з'являться в електронному реєстрі. Нікуди йти і підтверджувати прописку, брати паперову довідку не потрібно. Паперові довідки і штампи в паспортах, що підтверджують місце реєстрації, взагалі хочуть скасувати. Для цього в Мінцифри готують зміни до закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

"Що більше послуг і процесів будуть перенесені в онлайн-площину, то прозорішою буде ставати система. Навесні ми запускаємо в онлайні популярну в Україні державну послугу – зміна місця реєстрації. Її можна буде отримати і на порталі, і в додатку "Дія". І ми не тільки спрощуємо життя і звільняємо українців від зайвих бюрократичних процедур, а й повністю міняємо філософію інституту прописки в Україні", – прокоментував міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Чи потрібно буде йти у військкомат?

Наразі військовозобов'язані повинні після реєстрації знятися з обліку у військкоматі за старою адресою і встати на облік – за новою. В іншому випадку військкомати можуть оштрафувати військовозобов'язаного. У Мінцифри теж хочуть це змінити і спростити.

"Постановою про експериментальний проєкт про реєстрацію місця проживання осіб із 14 років передбачено обмін даними між органами реєстрації і Реєстром військовозобов'язаних в електронній формі. Нині триває узгодження зазначеного механізму з профільними органами", – пояснили в Мінцифри.

Для цього в електронній заяві про зміну місця реєстрації потрібно буде вказувати деякі дані з військового квитка.

Коли в реєстрації можуть відмовити?

Заявка на зміну місця реєстрації може блокуватися. Це трапиться, якщо вказати неповну інформацію, реєстрацію відхилить власник житла або дані будуть не узгоджені між собою. Справа в тому, що при заповненні заявки на реєстрацію дані будуть перевірятися з трьох реєстрів:

  • з Державного реєстру актів цивільного стану громадян – відомості про дату видачі свідоцтва про народження та про батьків, якщо заяву подає неповнолітній;
  • з Державного реєстру прав на нерухоме майно – відомості про право власності на житло;
  • з Єдиного державного демографічного реєстру (через єдину інформаційну систему МВС) – відомості про дійсність унікального номера запису в зазначеному Реєстрі та паспорта громадянина України у формі картки.
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Загалом вся процедура зміни реєстрації повинна зайняти не більше 10-15 хвилин. А реєстрація відбудеться протягом дня або на наступний день, якщо заява подається до кінця робочого дня.

Нагадаємо, з грудня діти українці можуть реєструвати місце проживання дітей до 14 років в електронній формі. Для реєстрації неповнолітнього не потрібні документи, що підтверджують його право на проживання в житлі.

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регістрація прописка Дія

Джерело: Сьогодні

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