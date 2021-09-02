Рекламу "Кримської весни" розробляли в Києві – СБУ

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи. Слідчі дії тривають

СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації). Колаж: "Сьогодні" / Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили рекламну агенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій "Л/ДНР" та окупаційної влади Криму

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході розслідування СБУ встановила, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році. Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ.

"У цих матеріалах були явні заклики до розколу та федералізації України. Серед "архівів" агенції за попередні роки, які вдалося вилучити, є макети та готова продукція із надписами: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" тощо", – написали в пресслужбі СБУ.

Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами:

"Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия";

"Весна победы нашей. Крым Единая Россия";

"Год Крымской весны. Наш выбор – наша победа!";

"Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

СБУ викрила рекламну агенцію, яка розробляла інформкампанії для "Л/ДНР" / Фото: СБУ СБУ викрила рекламну агенцію, яка розробляла інформкампанії для "Л/ДНР" / Фото: СБУ СБУ викрила рекламну агенцію, яка розробляла інформкампанії для "Л/ДНР" / Фото: СБУ СБУ викрила рекламну агенцію, яка розробляла інформкампанії для "Л/ДНР" / Фото: СБУ СБУ викрила рекламну агенцію, яка розробляла інформкампанії для "Л/ДНР" / Фото: СБУ 1 /5

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За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами РФ. Наразі СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи. Слідчі дії тривають.

СБУ продовжує викривати диверсантів. Статистика за минулий рік:

Протягом 2020 року контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб, трьох з яких – під час спроби здійснення диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури.

Усього у 2020 році за матеріалами контррозвідки розпочато 288 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки.

Серед цих проваджень 76 стосуються державної зради, 50 – терористичної і диверсійної діяльності, 9 – посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, 4 – шпигунства.

Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала агента російських спецслужб під час підготовки теракту.

Також нагадаємо, що СБУ викрила потужну ботоферму, яка намагалася дискредитувати "Кримську платформу".

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: