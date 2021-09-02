Рекламу "Кримської весни" розробляли в Києві – СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили рекламну агенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій "Л/ДНР" та окупаційної влади Криму
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У ході розслідування СБУ встановила, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році. Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ.
"У цих матеріалах були явні заклики до розколу та федералізації України. Серед "архівів" агенції за попередні роки, які вдалося вилучити, є макети та готова продукція із надписами: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" тощо", – написали в пресслужбі СБУ.
Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами:
- "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия";
- "Весна победы нашей. Крым Единая Россия";
- "Год Крымской весны. Наш выбор – наша победа!";
- "Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".
За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами РФ. Наразі СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи. Слідчі дії тривають.
СБУ продовжує викривати диверсантів. Статистика за минулий рік:
- Протягом 2020 року контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб, трьох з яких – під час спроби здійснення диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури.
- Усього у 2020 році за матеріалами контррозвідки розпочато 288 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки.
- Серед цих проваджень 76 стосуються державної зради, 50 – терористичної і диверсійної діяльності, 9 – посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, 4 – шпигунства.
Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала агента російських спецслужб під час підготовки теракту.
Також нагадаємо, що СБУ викрила потужну ботоферму, яка намагалася дискредитувати "Кримську платформу".
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: