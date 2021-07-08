Рекорд із вакцинації, ПВК в Україні і книга Мендель – головні новини СЬОГОДНІ

Створення приватної військової компанії з ветеранів Донбасу, нова книга Юлії Мендель і рекорд вакцинації стали головними темами 8 липня. Фото: колаж "Сьогодні"
Власник скандальної ПВК Ерік Прінс хотів створити аналогічну компанію в Україні, Зеленський відхилив законопроєкт про Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищої ради правосуддя, а індійська мутація коронавірусу стала домінуючою в США і Німеччині.
Сайт "Сьогодні" зібрав головні новини четверга, 8 липня.
Рекорд вакцинації в Україні
В Україні вже більше мільйона повністю щеплених громадян. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
За минулу добу, 7 липня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 104 680 осіб – це максимальний показник за весь час національної імунізаційної кампанії.
Загалом від початку кампанії щеплення зробили 3 196 848 особам, завершили вакцинацію, отримавши дві дози препарату, 1 018 258 осіб.
Юлія Мендель випустила книгу
В Україні надійшла в продаж книга колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель – "Кожен із нас президент".
Сама книга присвячена роботі Мендель в Офісі президента, українській політиці загалом і самоідентифікації українців.
Видання можна придбати за 190 гривень за попереднім замовленням.
Заступник командира Чорноморського флоту РФ судитимуть
Контр-адмірал Валерій Куликов. Фото: sev.gov.ru
Офіс генпрокуратура завершив і передав до суду розслідування щодо заступника командувача Чорноморським флотом РФ Валерія Куликова.
Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, участь в плануванні, підготовці, розв'язанні і веденні агресивної війни – в березні 2014 року він підбурював українських військовослужбовців переходити на сторону Росії, відкрито погрожуючи їм силою.
В Україні могло з'явитися ПВК
Плани Принса зірвав програш Трампа на виборах в США. Колаж "Сьогодні"
Колишні і нинішні топ-чиновники Офісу президента підтвердили, що засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс планував створити в Україні підрозділ із ветеранів війни на Донбасі.
За даними ЗМІ, розраховуючи на близькість української влади до адміністрації на той момент президента США Дональда Трампа, також Прінс хотів купити "Мотор Січ" і створити в Україні завод із виробництва боєприпасів.
Збутися задуманому завадила поразка Трампа на президентських виборах.
Зеленський "завернув" закон про ВККС і ВСП
Фото: facebook.comsluga95
Володимир Зеленський відмовився відновлювати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів – прийнятий Верховною Радою законопроєкт він відправив назад до парламенту для доопрацювання.
Президент запропонував доопрацювати положення щодо квот до ВККС і повноважень виконувача обов'язків голови Вищої ради правосуддя.
"Дельта" витісняє інші мутації COVID-19
Частка "Дельта"-штамма в Німеччині і США перевищує 50% / Фото: колаж "Сьогодні"
Мутований штам коронавірусу "Дельта" став домінуючим в США і Німеччині – від нього щодня інфікується дедалі більше людей.
Згідно з даними місцевих епідеміологів, в США частка штаму "Дельта" становить 51,7%, а в Німеччині і того більше – 59%.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу