Рекорд із вакцинації, ПВК в Україні і книга Мендель – головні новини СЬОГОДНІ

З ветеранів війни на Донбасі хотіли зробити найманців, а українці стали активніше робити щеплення від коронавірусу

Створення приватної військової компанії з ветеранів Донбасу, нова книга Юлії Мендель і рекорд вакцинації стали головними темами 8 липня. Фото: колаж "Сьогодні"

Власник скандальної ПВК Ерік Прінс хотів створити аналогічну компанію в Україні, Зеленський відхилив законопроєкт про Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищої ради правосуддя, а індійська мутація коронавірусу стала домінуючою в США і Німеччині.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні новини четверга, 8 липня.

Рекорд вакцинації в Україні

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В Україні вже більше мільйона повністю щеплених громадян. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

За минулу добу, 7 липня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 104 680 осіб – це максимальний показник за весь час національної імунізаційної кампанії.

Загалом від початку кампанії щеплення зробили 3 196 848 особам, завершили вакцинацію, отримавши дві дози препарату, 1 018 258 осіб.

Юлія Мендель випустила книгу

Юлія Мендель початку письменницьку кар'єру

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В Україні надійшла в продаж книга колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель – "Кожен із нас президент".

Сама книга присвячена роботі Мендель в Офісі президента, українській політиці загалом і самоідентифікації українців.

Видання можна придбати за 190 гривень за попереднім замовленням.

Заступник командира Чорноморського флоту РФ судитимуть

Контр-адмірал Валерій Куликов. Фото: sev.gov.ru

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Офіс генпрокуратура завершив і передав до суду розслідування щодо заступника командувача Чорноморським флотом РФ Валерія Куликова.

Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, участь в плануванні, підготовці, розв'язанні і веденні агресивної війни – в березні 2014 року він підбурював українських військовослужбовців переходити на сторону Росії, відкрито погрожуючи їм силою.

В Україні могло з'явитися ПВК

Плани Принса зірвав програш Трампа на виборах в США. Колаж "Сьогодні"

Колишні і нинішні топ-чиновники Офісу президента підтвердили, що засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс планував створити в Україні підрозділ із ветеранів війни на Донбасі.

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За даними ЗМІ, розраховуючи на близькість української влади до адміністрації на той момент президента США Дональда Трампа, також Прінс хотів купити "Мотор Січ" і створити в Україні завод із виробництва боєприпасів.

Збутися задуманому завадила поразка Трампа на президентських виборах.

Зеленський "завернув" закон про ВККС і ВСП

Фото: facebook.comsluga95

Володимир Зеленський відмовився відновлювати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів – прийнятий Верховною Радою законопроєкт він відправив назад до парламенту для доопрацювання.

Президент запропонував доопрацювати положення щодо квот до ВККС і повноважень виконувача обов'язків голови Вищої ради правосуддя.

"Дельта" витісняє інші мутації COVID-19

Частка "Дельта"-штамма в Німеччині і США перевищує 50% / Фото: колаж "Сьогодні"

Мутований штам коронавірусу "Дельта" став домінуючим в США і Німеччині – від нього щодня інфікується дедалі більше людей.

Згідно з даними місцевих епідеміологів, в США частка штаму "Дельта" становить 51,7%, а в Німеччині і того більше – 59%.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу