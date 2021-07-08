Рекорд вакцинації від COVID-19 в Україні: за добу зробили понад 100 тисяч щеплень

В Україні вже більше мільйона повністю щеплених громадян. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
За минулу добу, 7 липня, в Україні вакцинували проти COVID-19 104 680 осіб. Це на 11 126 більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Всього від початку кампанії зробили щеплення 3 196 848 осіб. Вакцинацію завершили вже 1 018 258 осіб – вони отримали дві дози препарату.
На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 782 692 особи.
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Протягом доби працювали 682 мобільні бригади, 1462 пункти щеплення і 31 центр вакцинації.
Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми повідомляли, що в Україні почали підготовку до боротьби з "Дельта"-штамом коронавірусу. Саме тому в країні можуть посилити карантин.
Також нагадаємо, в ООН заявили, що COVID-вакцинація у всьому світі прискорить відродження туризму.
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