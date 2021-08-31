Рекордну кількість разів "Слава Україні!" виголосили в знаменитій "Криївці"

Швейцар львівського ресторану "Криївка" став рекордсменом Книги рекордів України

Микола Панченко зустрічає гостей "Криївки" з 2007 року гаслом "Слава Україні!"

Книга рекордів України зафіксувала рекорд за кількістю виголошених гасел "Слава Україні!" однією людиною. Ним став швейцар львівського ресторану "Криївка" Микола Панченко.

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Про це повідомляє Книга рекордів України на своєму офіційному сайті.

Експерти видання підрахували, що Микола Панченко, працюючи в ресторані "Криївка" з самого відкриття в 2007 році, встиг сказати гостям "Героям слава!" у відповідь на гасло "Слава Україні!" 1 200 000 разів. Підрахунок змогли провести завдяки врахуванню кількості відвідувачів закладу.

"Для мене гасло має дуже велике значення. Я вважаю, що навчив мільйони людей говорити "Слава Україні! – Героям слава!". Я не хвалюся, але це для мене важливо ", – розповів охоронець.

Нагадаємо, що відтепер гасло "Слава Україні!" є частиною емблеми УАФ з картою України, яка повинна прикрашати форму українських гравців у всіх матчах Прем'єр-ліги і Кубка України.

Міністерство оборони зберегло в армії військове вітання "Слава Україні!", хоча недавно було скасовано дію закону "Про Стройовий статут Збройних сил України".

4 жовтня 2018 року Рада затвердила військове вітання "Слава Україні!" в армії . Крім того, тоді депутати скасували радянське звернення "товариш", замінивши новим українським варіантом.

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Рекордсмен каже, що багато хто не знає головного гасла України, тому відвідувачів доводиться вчити. Якщо іноземний клієнт не розуміє, що необхідно відповідати, щоб потрапити в ресторан – йому підказують.