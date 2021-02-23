Ректорів вишів в Україні обиратимуть по-новому: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський схвалив внесення змін до закону "Про вищу освіту" щодо процедури обрання керівника закладу вищої освіти № 1216-IX, який Верховна Рада підтримала 5 лютого 2021 року.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Тепер обирати керівника вишу можна буде у другого туру виборів. Закон також прописує процедуру встановлення результатів виборів та конкретизує умови проведення повторного конкурсу на заміщення посади керівника вишу.

В законі "Про вищу освіту" статтю 42 доповнено положенням, якщо у виборах взяли участь кілька кандидатур і жодна не набрала понад 50% голосів, на сьомий день проводиться другий тур виборів поміж двох осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

Якщо обрана за конкурсом кандидатура не пройшла спеціальну перевірку, протягом тижня після спецперевірки оголошується новий конкурс. А якщо вибори визнають такими, що не відбулися, або жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів, протягом тижня з дня встановлення результатів виборів оголошується новий конкурс.

Реклама

Таким чином забезпечується волевиявлення трудового колективу, якість виборчого процесу, усуваються корупційні ризики, які виникають при призначенні виконувача обов’язків керівника вишу, а також численні проблемні питання щодо умов і порядку обрання та призначення на посаду його керівника, кажуть на Банковій.

Нагадаємо, Рада прийняла закон, відповідно до якого дипломів державного зразка не буде.

Більше читайте на сайті "Сегодні" в статті: "Гроші отримають не всі: виші в Україні фінансуватимуть по-новому".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама